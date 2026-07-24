خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسن خادم درگذشت

حسن خادم درگذشت
کد خبر : 1817845
لینک کوتاه کپی شد.

حسن خادم، نویسنده در ۶۷ سالگی از دنیا رفت.

به گزارش ایلنا، این نویسنده که متولد ۱۳۳۸در تهران بود، امروز، پنجشنبه اول مرداد ماه از دنیا رفت و مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر او روز جمعه، دوم مرداد از ساعت ۱۰ صبح در قطعه ۹۶ بهشت‌زهرا برگزار می‌شود.

 «اقیانوس آرام»، «غار آسمان»، «خشم و عصیان»، «آب تلخ»،«مرد طلسم شده»، «طاعون زمین»، ««پا برهنه»، «خنجر برهنه»،«باغ‌های مرمر»، «مکافات»، «کافه برج صورتی»، «وسواس غریب» و «رویای بی تصویر»از جمله آثار منتشر شده این نویسنده در حوزه رمان و داستان کوتاه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل