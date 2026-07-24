حسن خادم درگذشت

به گزارش ایلنا، این نویسنده که متولد ۱۳۳۸در تهران بود، امروز، پنجشنبه اول مرداد ماه از دنیا رفت و مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر او روز جمعه، دوم مرداد از ساعت ۱۰ صبح در قطعه ۹۶ بهشت‌زهرا برگزار می‌شود.

«اقیانوس آرام»، «غار آسمان»، «خشم و عصیان»، «آب تلخ»،«مرد طلسم شده»، «طاعون زمین»، ««پا برهنه»، «خنجر برهنه»،«باغ‌های مرمر»، «مکافات»، «کافه برج صورتی»، «وسواس غریب» و «رویای بی تصویر»از جمله آثار منتشر شده این نویسنده در حوزه رمان و داستان کوتاه است.

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