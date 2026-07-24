تسلیت وزیر فرهنگ برای درگذشت شیرمحمد اسپندار
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت شیرمحمد اسپندار، دونلی نواز خطه سیستان و بلوچستان پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، در پی درگذشت شیرمحمد اسپندار پیام تسلیتی صادر کرد.
در پیام سیدعباس صالحی آمده است:
خبر درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، از هنرمندان نامآور موسیقی نواحی ایران و گنجینه زنده هنر بلوچ، موجب اندوه و تأثر شد.
زندهیاد اسپندار با هنر کمنظیر خود در نوازندگی ساز دونلی، روایتگر بخشی ارزشمند از فرهنگ، تاریخ و هویت سرزمین ایران بود و عمر پربرکت خویش را صرف پاسداری از میراث موسیقایی بلوچستان کرد. آثار و شیوه هنری او، سرمایهای ماندگار برای فرهنگ و هنر ایران زمین خواهد بود.
اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، مردم فرهنگدوست سیستان و بلوچستان، جامعه موسیقی کشور و همه دوستداران ایشان، صمیمانه تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.