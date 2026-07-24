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تسلیت وزیر فرهنگ برای درگذشت شیرمحمد اسپندار

تسلیت وزیر فرهنگ برای درگذشت شیرمحمد اسپندار
کد خبر : 1817814
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سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت شیرمحمد اسپندار، دونلی نواز خطه سیستان و بلوچستان پیام تسلیت صادر کرد.

 به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، در پی درگذشت شیرمحمد اسپندار پیام تسلیتی صادر کرد.

در پیام سیدعباس صالحی آمده است:

خبر درگذشت استاد شیرمحمد اسپندار، از هنرمندان نام‌آور موسیقی نواحی ایران و گنجینه زنده هنر بلوچ، موجب اندوه و تأثر شد. 

زنده‌یاد اسپندار با هنر کم‌نظیر خود در نوازندگی ساز دونلی، روایتگر بخشی ارزشمند از فرهنگ، تاریخ و هویت سرزمین ایران بود و عمر پربرکت خویش را صرف پاسداری از میراث موسیقایی بلوچستان کرد. آثار و شیوه هنری او، سرمایه‌ای ماندگار برای فرهنگ و هنر ایران زمین خواهد بود. 

اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، مردم فرهنگ‌دوست سیستان و بلوچستان، جامعه موسیقی کشور و همه دوستداران ایشان، صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

انتهای پیام/
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