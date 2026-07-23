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پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای درگذشت شیرمحمد اسپندار

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای درگذشت شیرمحمد اسپندار
کد خبر : 1817387
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مدیرعامل بنیاد رودکی، با انتشار پیامی، درگذشت شیرمحمد اسپندار، از چهره‌های موسیقی نواحی ایران و نوازنده نامدار دونَلی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ر، محمد اله‌یاری فومنی، مدیرعامل بنیاد رودکی، با انتشار پیامی، درگذشت  شیرمحمد اسپندار، از چهره‌های موسیقی نواحی ایران و نوازنده دونَلی را تسلیت گفت. 

متن این پیام به شرح زیر است: 

«خاموشی استاد شیرمحمد اسپندار، خاموشی یک هنرمند نیست؛ سکوتِ بخشی از حافظه شنیداری ایران است؛ حافظه‌ای که از دل سرزمین کهن سیستان و بلوچستان، دیار روایت‌ها، اسطوره‌ها و فرهنگ دیرپای این مرز و بوم، به گوش جان نسل‌ها رسید. 

او با نفسِ خویش، آواهای کهن این سرزمین را زنده نگاه داشت و نشان داد که میراث فرهنگی، تا زمانی که در جان هنرمندان جاری است، هرگز رنگ فراموشی نمی‌گیرد. 

درگذشت این استاد ارجمند را به خانواده گرامی ایشان، مردم فرهنگ‌دوست سیستان و بلوچستان و جامعه موسیقی ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده، آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی و سلامتی آرزو دارم.»

انتهای پیام/
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