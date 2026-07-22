رکورد تعداد مخاطبان سینما در سال ۱۴۰۵ شکسته شد
رکورد تعداد مخاطبان سینما سهشنبه ۳۰ تیرماه شکسته و به عنوان پرمخاطبترین روز در ۴ ماه ابتدایی سال ثبت شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس آمار ثبتشده در روز سهشنبه ۱۱۶ هزار و ۹۵ بلیت در سراسر کشور به فروش رسید که بالاترین میزان مخاطب روزانه سینما در سال جاری محسوب میشود.
ثبت این آمار بیانگر استقبال گسترده مخاطبان از اکرانهای سینمایی و تداوم روند رو به رشد بازار سینما در سال ۱۴۰۵ است، آماری که سینماتیکت با ۸۱ درصد فروش اینترنتی در آن سهیم است.
در حال حاضر فیلمهایی چون «استخر»، «زندهشور»، «لباس شخصی» و... روی پرده هستند.