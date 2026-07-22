تولیدات سازمان فرهنگ همسو با نیازهای بینالمللی است
دبیر جایزه جهانی صدر در نشست هماهنگی دبیران کمیتههای علمی این جایزه گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دنبال برگزاری یک برنامه موقتی نیست، بلکه از ظرفیت این جایزه برای جریانسازی تولید محتوای متناسب با نیازهای بینالمللی بهره میگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست هماهنگی دبیران کمیتههای علمی جایزه جهانی صدر با حضور حجتالاسلام والمسلمین رفعتی دبیر جایزه، حجتالاسلام والمسلمین صدیقی رئیس دبیرخانه و دبیران ده کمیته علمی، ۲۸ تیرماه در محل این دبیرخانه در نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قم برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، رفعتی با تبیین اهداف و مؤلفههای جایزه صدر، بر لزوم نگاه فراتر از یک رویداد صرف تأکید کرد و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دنبال برگزاری یک برنامه موقتی نیست، بلکه از ظرفیت این جایزه برای جریانسازی تولید محتوای متناسب با نیازهای بینالمللی بهره میگیرد.
دبیر جایزه صدر با اشاره به منویات رهبر شهید، نشر فکر و فرهنگ را محور ذاتی فعالیتها دانسته و اهداف غایی جایزه را در همین راستا تشریح کرد.
در ادامه، صدیقی، رئیس دبیرخانه جایزه جهانی صدر با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه اعتباربخشی و ترویج این رویداد علمی، بر اهمیت شبکهسازی علمی تأکید کرد.
وی از دبیران خواست تا با تعامل مؤثر با مراکز علمی-پژوهشی و اندیشوران، زمینه جذب فعال نظریههای برتر را فراهم آورند.
در بخش پایانی جلسه، دبیران کمیتههای علمی دهگانه به طرح دیدگاهها، پرسشها و پیشنهادات خود پرداختند و دبیر جایزه به پرسشهای مطرحشده پاسخ دادند.
همچنین، احکام مسئولیت دبیران کمیتههای علمی توسط دبیر جایزه جهانی صدر به آنان اهدا شد.