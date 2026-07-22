خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه نقاشی «بر من چه گذشت ...» در گالری ملت

نمایشگاه نقاشی «بر من چه گذشت ...» در گالری ملت
کد خبر : 1817135
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه گروهی نقاشی «بر من چه گذشت ...» از جمعه دوم مرداد در گالری پردیس سینمایی ملت افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی «بر من چه گذشت ...» با آثاری از ۲۲ هنرمند، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ جمعه دوم مرداد برگزار می‌شود.

«بر من چه گذشت ...» روایتی جمعی از تجربه‌ای شخصی در جنگ است و هنرمندان حاضر در این نمایشگاه احساسات، اضطراب‌ها، امیدها، فقدان‌ها و مقاومت‌های درونی خود را به زبان هنرهای تجسمی بیان کرده‌اند.

میلاد لادنی، هانیه شریف‌زاده، معصومه شمس‌آبادی، افسانه طاهرخانی بهمن، پگاه موسوی جلالی، هانیه شیرازی، سیده فاطمه کریمیان، پیمان عالمی، نازلی سرقینی، راضیه جانباز، میلاد خلفی، مریم فتوحی، عرفانه فضلوی، سایرز بهارلو، راحله مشیری‌راد، علی یوسفی، پوریا آزاده رنجبر، ساره ساجدی، آیات مرعشی، ارغوان کمالی‌پور، هاجر متین‌فر، آذین علاقبند، هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه هستند.

مدیر هنری نمایشگاه «بر من چه گذشت ...» آذین علاقبند و مشاور رسانه و هنری آن جلال‌الدین سخا است.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۳ تا ۱۱ مرداد و هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ از این نمایشگاه به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، تقاطع اتوبان هاشمی رفسنجانی، پردیس سینما گالری ملت، طبقه منفی ۲ دیدن کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل