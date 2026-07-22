کشف آب انبار تاریخی در حفاری خیابان آپادانای اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از کشف یک آبانبار تاریخی در حفاری خیابان آپادانا و توقف عملیات عمرانی برای مستندسازی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، امیر کرم زاده امروز ۳۱ تیرماه با اعلام این مطلب گفت: امروز و در جریان حفاریهایی که شرکت آب و فاضلاب در خیابان آپادانای اول اصفهان انجام میداد، کارشناسان به محدودهای تاریخی برخورد کردند که پس از حضور باستانشناسان و بررسیهای اولیه مشخص شد بقایای یک آبانبار قدیمی مربوط به دوره صفویه در این محدوده وجود دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: پس از شناسایی این اثر تاریخی، کارشناسان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در محل حضور یافتند و عملیات حفاری در محدوده کشف اثر متوقف شد تا بررسیهای دقیقتر، مستندسازی و مطالعات تخصصی درباره این سازه تاریخی انجام شود.
کرم زاده با اشاره به موقعیت خاص این کشف تاریخی افزود: این آبانبار در عمق حدود هفت متری از سطح فعلی خیابان آپادانا قرار گرفته و یکی از مهمترین موضوعات در مرحله کنونی، بررسی شرایط حفاظتی اثر و نحوه مدیریت آن با توجه به قرار گرفتن در یکی از معابر اصلی و پرتردد شهر اصفهان است.
او تصریح کرد: این سازه تاریخی در بخش مرکزی خیابان آپادانا قرار دارد و با توجه به اینکه در اطراف آن ساختوسازهای شهری انجام شده است، باید پس از تکمیل مستندنگاریهای اولیه، بررسیهای لازم با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری اصفهان درباره چگونگی حفاظت و ساماندهی این اثر انجام شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با بیان اینکه بررسیهای کارشناسی درباره قدمت دقیق و ویژگیهای معماری این آبانبار ادامه دارد، گفت: در حال حاضر اولویت اصلی، تکمیل مطالعات میدانی و مستندسازی اثر است و پس از جمعبندی نتایج کارشناسی، درباره اقدامات حفاظتی و نحوه برخورد با این کشف تاریخی تصمیمگیری خواهد شد.
کرم زاده خاطرنشان کرد: کشف آثار تاریخی در جریان پروژههای عمرانی شهری موضوعی است که ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای متولی میراث فرهنگی را نشان میدهد تا ضمن اجرای طرحهای توسعهای، امکان حفاظت از لایههای تاریخی شهر اصفهان نیز فراهم شود.
او تاکید کرد: خیابانهای امروزی اصفهان در بسیاری از نقاط بر روی لایههای تاریخی شهر شکل گرفتهاند و کشف این آبانبار صفوی بار دیگر اهمیت مطالعات باستانشناسی پیش از اجرای عملیات عمرانی در محدودههای تاریخی و ارزشمند شهر را مورد تأکید قرار میدهد.