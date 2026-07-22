به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمد قدیمی چهارشنبه ۳۱ تیر در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان با اشاره به ضرورت ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران اظهار کرد: تمامی موارد مرتبط با گردشگران باید به‌صورت ویژه مورد بازبینی و کنترل قرار گیرد و آمادگی لازم برای استقبال از مسافران تابستانی و زائران اربعین فراهم شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر مراکز اقامتی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، لازم است نظارت‌ها بر هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و خانه‌مسافرها با دقت بیشتری انجام شود.

او بر لزوم کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مسافران تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط و اصناف باید نظارت‌های خود را در این حوزه افزایش دهند تا خدمات مطلوب‌تری به شهروندان و گردشگران ارائه شود.

قدیمی ادامه داد: ستاد خدمات سفر و کمیته‌های ذیل آن در سطح استان و شهرستان‌ها باید جلسات منظم و مستمر برگزار کنند و گزارش عملکرد خود را برای دبیرخانه ستاد ارسال کنند تا روند اقدامات و آمادگی دستگاه‌ها به‌طور مستمر رصد شود.

او با اشاره به اهمیت فضاسازی محیطی در آستانه مناسبت‌های پیش‌رو اظهار کرد: فضاسازی شهرها، روستاها و محورهای مواصلاتی باید با هدف امیدآفرینی، ایجاد انگیزه در جامعه، تقویت روحیه عمومی و نمایش پویایی اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

قدیمی بر ضرورت بازبینی تابلوهای راهنمای مسیر تأکید کرد و گفت: تمامی تابلوهای راهنمای گردشگری و مسیرهای مواصلاتی باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند، به‌ویژه در محور منتهی به غار علیصدر که برخی تابلوها فرسوده شده و قابلیت خوانایی لازم را ندارند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری همدان با اشاره به اجرای پویش‌های ایمنی سفر افزود: پویش‌هایی همچون «نه به تصادف» که در ایام نوروز نیز اجرا شد، باید در محورهای مواصلاتی استان ادامه یابد و اقدامات خلاقانه و ابتکاری برای ارتقای فرهنگ ایمنی سفر مورد توجه قرار گیرد.

او عنوان کرد: استقرار و فعالیت موکب‌ها باید با هماهنگی شهرداری‌ها در محدوده‌های شهری و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در محورهای برون‌شهری انجام شود تا از ایجاد گره‌های ترافیکی و بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

قدیمی در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، خدمات مطلوبی به مسافران و زائران اربعین ارائه شود و فعالیت‌های انجام‌شده در مسیر رضایت مردم و خدمت‌رسانی هرچه بهتر قرار گیرد.