آمار متقاضیان حضور در بخش ملی چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد
با پایان مهلت ثبتنام و ارسال آثار به چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، مجموع ۲۴۵۶ اثر متقاضی حضور در بخش ملی این رویداد شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران، استقبال گسترده فیلمسازان از چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، درحالی رقم خورد که فرآیند ثبتنام آثار همزمان با شرایط خاص کشور و پیامدهای جنگ انجام شد. با وجود این شرایط، ثبت ۲۴۵۶ اثر نشان میدهد این دوره جشنواره، از نظر تعداد آثار رسیده، با استقبال بیشتری نسبت به سه دوره گذشته مواجه شده و یکی از پرمخاطبترین دورههای جشنواره در سالهای اخیر به شمار میرود.
با پایان فرآیند ثبتنام، ۲۴۵۶ اثر برای حضور در بخش ملی چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در سامانه جشنواره متقاضی شدند که شامل ۱۷۰۴ فیلم کوتاه داستانی، ۳۱۷ فیلم مستند، ۲۶۶ فیلم تجربی و ۱۶۹ فیلم پویانمایی است. همچنین از میان این آثار، ۱۸۸ اثر در بخش ویژه «کتاب و سینما (اقتباس)» نیز ثبتنام کردهاند.
فراخوان چهلوسومین دوره جشنواره از یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد و مطابق تقویم اولیه، آخرین مهلت ثبتنام ۱۵ تیر سال جاری اعلام شده بود که با توجه به درخواست فیلمسازان و شرایط ویژه کشور، این فرصت تا ۳۰ تیر تمدید شد.
پس از پایان ثبتنام، آثار متقاضی وارد مرحله انتخاب شده و عناوین فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه در نیمه دوم شهریور ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.