سفیر قزاقستان در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی:
همکاریهای ایران و قزاقستان در حوزه گردشگری سلامت اهمیت دارد/ به تاریخ تبریز علاقهمند هستم
استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با سفیر جمهوری قزاقستان ضمن اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای آذربایجان شرقی و قزاقستان در حوزه صنعت گردشگری گفت: آذربایجانشرقی با تکیه بر ظرفیتهای صنعتی، ترانزیتی و منطقه آزاد ارس میتواند محور توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و قزاقستان باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بهرام سرمست سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در دیدار با سفیر جمهوری قزاقستان با اشاره به هدفگذاری ۳ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران برای تجارت با جمهوری قزاقستان گفت: آذربایجانشرقی با تکیه بر ظرفیتهای صنعتی، ترانزیتی و منطقه آزاد ارس میتواند محور توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و قزاقستان باشد.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه در دوره ریاستجمهوری دکتر پزشکیان نقش ویژهای برای استانها در توسعه روابط با کشورهای همسایه پیشبینی شده است ادامه داد: حضور صنایع مادر در تبریز از گروه ماشینسازی تبریز و گروه تراکتورسازی تبریز گرفته تا صنایع متنوع غذایی استان میتواند نقش ویژهای در توسعه تجارت دو کشور ایفا کند.
او افزود: در زمینه تامین نهادههای دامی و غلات میتوانیم با قزاقستان همکاریهای خوبی داشته باشیم. همچنین آذربایجان شرقی در زمینه صادرات ماشینآلات، ماشین افزارهای صنعتی و خدمات مهندسی به قزاقستان میتواند خدمات بسیار خوب و با کیفیتی ارائه دهد.
سرمست همچنین به ظرفیتهای صنعت حملونقل دو کشور اشاره کرد و افزود: در خصوص کریدور ارتباطی شمال و شمال غرب، آذربایجانشرقی میتواند نقش بسیار سازندهای در توسعه روابط بین دو کشور در حوزه صنعت حملونقل داشته باشد و منطقه آزاد ارس به عنوان بزرگترین منطقه آزاد کشور در حوزه صنعتی فرصت بسیار بزرگی برای توسعه روابط دو کشور در حوزه سرمایهگذاری است.
استاندار آذربایجانشرقی گفت: ما در استان ۵۷ شهرک صنعتی داریم که در حوزههای مختلف از خودروسازی گرفته تا شیرینی و شکلات فعال هستند و ظرفیتهای صادراتی بسیار خوبی دارند.
او به نقش و سابقه تاریخی اتاق بازرگانی تبریز اشاره کرد و افزود: سابقه بسیار قدیمی و موفق اتاق بازرگانی تبریز به عنوان اولین اتاق بازرگانی ایران هم میتواند موجب توسعه روابط دو کشور باشد.
سرمست با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد آذربایجانشرقی در اختیار بخش خصوصی است گفت: بزرگترین بازار تاریخی و سرپوشیده جهان در تبریز واقع است و این نشان تاریخ و اهمیت تجارت تبریز است و امروز نیز این اهمیت و ظرفیتهای بزرگ پابرجاست.
استاندار آذربایجانشرقی گفت:سرمایهگذاریهای مشترک میتواند بین دو کشور انجام شود که با توجه به عضویت دو کشور در سازمان همکاریهای اسلامی و پیمان شانگهای، آذربایجانشرقی میتواند نقش آفرین و محور توسعه همکاریهای دو کشور دوست باشد. \
او اظهار کرد: خطوط ریلی آذربایجان شرقی و فرودگاه بینالمللی تبریز میتواند تسهیلگر توسعه همکاریهای فیمابین باشد.
استاندار آذربایجانشرقی به ضرورت توسعه همکاریهای آذربایجان شرقی و قزاقستان در حوزه صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: در حوزه توسعه صنعت گردشگری هم دو طرف با توجه به ظرفیتهای بسیار خوبی که وجود دارد خواهند توانست همکاریهای جدی و موفقی داشته باشند.
سرمست گفت:در کنار موارد ذکر شده بحث لجستیک و حملونقل میتواند در اولویت همکاریهای دو کشور باشد. ما به وسیله بنادر دریای خزر میتوانیم همکاری چشمگیری در این حوزه داشته باشیم.
اونتالپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران در ادامه این نشست گفت:من به تاریخ تبریز و آذربایجان علاقه ویژهای دارم و ما اشتراکات فرهنگی و تاریخی زیادی با آذربایجان شرقی و تبریز داریم. تبریز در طول تاریخ مرکز بسیار بزرگ فرهنگی و تجاری جاده ابریشم بزرگ بوده است که تبریز شباهتهای زیادی به شهر آستانه دارد و ما خود را یکی از شرکای اصلی ایران میدانیم.
سفیر جمهوری قزاقستان در ایران با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: من پیشنهاد دادم بزودی تفاهمنامه خواهر خواندگی بین تبریز و آلماتی امضا شود و ما این موضوع را پیگیری میکنیم.
اونالبایف گفت: ما زمینههای همکاری بسیار خوبی داریم و ما به عنوان مدیران دولت باید کمک کنیم تا بخش خصوصی دو کشور بیشتر با یکدیگر همکاری کنند.
سفیر جمهوری قزاقستان در ایران اظهار کرد: بر اساس سفر موفق دکتر پزشکیان به قزاقستان که سفر خیلی پر نتیجه و مثبتی بود و دستاوردهای خوبی هم داشت، پیشنهاد میکنم آذربایجانشرقی و اتاق بازرگانی تبریز در کمیسیون مشترک توسعه همکاریهای دو کشور حضور داشته باشد.
او ادامه داد:من به عنوان سفیر قزاقستان و شهروند قزاقستان از مردم و سرمایهگذاران آذربایجان شرقی دعوت میکنم از قزاقستان بازدید کنند و به ویژه در بحث کشت فرا سرزمینی و تولید تراکتور همکاری کنیم.
اونالبایف گفت: توسعه همکاریهای دو کشور علاوه بر حوزههای ذکر شده در زمینه گردشگری سلامت نیز مهم است و کشور ما علاقه دارد تا از متخصصان و تجهیزات پزشکی تبریز بهرهمند شود.
سفیر جمهوری قزاقستان در پایان با بیان اینکه تبریز دروازه غرب و آلماتی دروازه شرق است و این دو باید بیشتر همکاری کنند اظهار کرد: ایران مسیر ترانزیتی ما به کشورهای منطقه و فرامنطقهای است و امیدوارم این سفر پیشزمینه خوبی برای توسعه روابط ما در هر زمینهای باشد.