به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین جعفری با حکم سید محمد رستگاری، به عنوان سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد منصوب شد.

این انتصاب در راستای تحقق اهداف کلان سازمانی، صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه پایدار گردشگری، حمایت از صنایع‌دستی و ارتقای خدمات حوزه میراث‌فرهنگی در شهرستان یزد صورت گرفته است. همچنین با توجه به جایگاه ویژه شهر تاریخی یزد، توجه به حفاظت، مرمت و صیانت از بافت تاریخی ارزشمند این شهر، تسهیل روند حفظ اصالت بناهای تاریخی و تقویت همکاری با دستگاه‌های مرتبط در راستای پاسداری از این میراث جهانی، از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی مدیریت جدید این اداره خواهد بود.

در آیین تودیع و معارفه سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد، از خدمات صادقانه مصطفی سپهری، رئیس پیشین این اداره، به پاس تلاش‌های ارزشمند وی در حفظ و صیانت از آثار تاریخی، حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد، توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان، قدردانی شد.