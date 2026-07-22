فاتح بادپروا دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان شد
فاتح بادپروا با حکم اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، به دبیری نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، فاتح بادپروا به عنوان دبیر نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان منصوب شد.
در متن حکم صادرشده ایجاد همبستگی اجتماعی، امید و نشاط در جامعه از طریق فرهنگ و هنر، مدیریت هنرمندانه و اثرگذار جشنواره متناسب با شرایط امروز، توجه به ارتباط مستقیم تئاتر خیابانی با مردم و تقویت این ویژگی، شناسایی دقیق نیازهای جامعه و بهرهگیری از ظرفیت تئاتر برای پاسخ به مسائل اجتماعی و فرهنگی، ایجاد بستری برای روایت هنرمندانه، همدلانه و خلاقانه با استفاده از توانمندیهای هنرمندان، همکاری و تعامل با دستگاههای اجرایی استان برای ارتقای جایگاه جشنواره، تقویت جایگاه بینالمللی جشنواره مریوان به عنوان پرچمدار تئاتر خیابانی کشور، بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه و کشور برای تحقق اهداف متعالی هنر و اعتلای جایگاه تئاتر خیابانی و برگزاری موفق و مؤثر جشنواره تأکید ویژهای شده است.
فاتح بادپروا پیشتر نیز مسئولیت دبیری چند دوره این رویداد هنری را بر عهده داشته است.