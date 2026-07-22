نماینده پارلمان بنگلادش:
ملت و دولت بنگلادش کنار مردم ایران هستند
نماینده پارلمان بنگلادش گفت: بر خلاف برخی کشورهای شبهاسلامی در بنگلادش افزون بر تجمعات ۱۰ هزار نفره مخالفان اسرائیل و آمریکا، بسیاری از مسئولین اجرایی این کشور نیز مواضع قاطعی در محکومیت مهاجمان به ایران اتخاذ کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجیبالرحمن نماینده پارلمان بنگلادش که با دعوت رایزنی فرهنگی ایران در داکا برای شرکت در آیین بدرقه تاریخی رهبر شهید به ایران سفر کرده بود، با تأکید بر پیوند عمیق میان ملتهای ایران و بنگلادش، حضور هیئت پارلمانی کشورش در مراسم تشییع و بزرگداشت آیتالله خامنهای را نمادی از همبستگی امت اسلامی دانست و گفت: مسلمانان همچون یک پیکر واحد هستند و هرگونه رنج و مصیبت برای بخشی از امت اسلامی، باید دغدغه همه مسلمانان باشد.
این نماینده پارلمان بنگلادش با بیان اینکه امت اسلامی امروز در نقاط مختلف جهان با ظلم و فشار روبهرو است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقابله با صهیونیسم ایستادگی بزرگی از خود نشان داد و خداوند پیروزی را نصیب ملت ایران کرد؛ خبری که موجب خوشحالی مردم بنگلادش شد.
وی روابط ایران و بنگلادش را عمیق و برادرانه توصیف کرد و افزود: برای شرکت در نماز میت و مراسم تشییع به ایران آمدهایم و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت، مغفرت و جایگاهی والا در بهشت مسئلت داریم؛ آرمان آیتالله خامنهای (ره) حاکمیت آموزههای قرآن و سنت در کشورهای اسلامی و تلاش برای وحدت امت اسلام بود. این چهره نامدار بینالمللی به راستی در شمار سربازان سرافراز خداوند در مسیر تحقق هدف متعالی بود.
مجیبالرحمن در ادامه با تشریح مواضع سیاسی بنگلادش در قبال تحولات منطقه، اظهار کرد: سیاست خارجی ما بر این اصل استوار است که هر جا علیه امت اسلامی ظلم و ستمی صورت گیرد، باید در برابر آن موضعگیری و اعتراض کنیم؛ هم دولت و هم جماعت اسلامی بنگلادش بارها با صدور بیانیه و برگزاری راهپیماییها و تجمعات، حملات اسرائیل و اقدامات علیه مسلمانان را محکوم کردهاند.
این نماینده پارلمان بنگلادش با اشاره به اینکه جماعت اسلامی بنگلادش با بیش از ۱۰ هزار نفر از اعضا و هواداران خود، تجمعات اعتراضی گستردهای را در محکومیت حملات ددمنشانه اسرائیل به خاک ایران برگزار کرده است، با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمانان بر محور قرآن و سنت، خاطرنشان کرد: افزون بر این همراهی عمومی، رهبر مخالفان و دکتر شفیقالرحمن امیر جماعت اسلامی بنگلادش نیز در پارلمان مواضع قاطعی در محکومیت اقدامات ایالات متحده و صهیونیستها علیه تمامیت اتخاذ کردهاند.
وی با ابراز خرسندی از پیروزی ایران در جنگ سوم تحمیلی مستکبران جهانی، تصریح کرد: ما همواره در کنار ملتهای مظلوم، آسیبدیدگان جنگ و کسانی که جان و مال خود را از دست دادهاند، خواهیم ایستاد. سیاست ما این است که نه ظلم کنیم و نه زیر بار ظلم برویم.
مجیبالرحمن در پایان از فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت وحدت امت اسلامی، گسترش فعالیتهای دینی و فرهنگی و خدمت به جهان اسلام قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این مسیر در خدمت به بشریت و امت اسلامی با قدرت ادامه یابد.