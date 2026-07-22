به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، دکتر گرجی در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه مد و لباس گفت: قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مدونی در این حوزه وجود دارد و فعالان می‌توانند با آگاهی از این ظرفیت‌ها و دریافت مجوزهای قانونی، ضمن فعالیت رسمی، از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با تأکید بر ضرورت حمایت از مد و لباس ایرانی – اسلامی، تقویت هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی، ترویج الگوهای بومی و هدایت بازار تولید و عرضه بر پایه طرح‌های داخلی را ضروری دانست.

وی با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل این حوزه، گفت: همکاری استانداری و اعضای حقوقی کارگروه استان می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری مؤثر و رفع موانع توسعه مد و لباس در زنجان باشد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان، از برگزاری جشنواره کشوری مد و لباس، اجرای طرح ساماندهی لباس مدارس، همکاری آموزش و پرورش و اتحادیه پوشاک و رسیدن برخی طرح‌های طراحان به مرحله تولید، به‌عنوان تجربه‌های ارزشمند استان یاد کرد.

گرجی همچنین بر استفاده فعالان استان از ظرفیت مؤسسات فرهنگی، دستورالعمل‌های برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و حضور در رویدادهای ملی تأکید کرد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه فعالیت رسمی، معرفی توانمندی‌ها و بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی و بخش خصوصی کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با فراهم کردن زمینه طرح مطالبات فعالان و حرکت از شناسایی مسئله به سمت ارائه راهکارهای عملی، می‌توان مسیر توسعه صنعت مد و لباس در استان زنجان را با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، حمایت از فعالان و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی هموار کرد.

بنابراین گزارش، دکتر محسن گرجی دانش آموخته فوق دکترای مهندسی پوشاک و استاد پژوهشگر دانشگاه امیرکبیر، بعد از ظهر امروز، نشستی آموزشی، مبحث «سیستم‌سازی کسب‌وکار در هنر_صنعت مد و لباس» را برای فعالان استان، تدریس می‌کند.

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