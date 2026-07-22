چه افرادی برای دریافت بورسیه اعطایی دولت مجارستان معرفی شدند؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی ثبت یک درخواست در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جزئیات نحوه معرفی متقاضیان بورس دولت مجارستان را اعلام کرد.

در پرسش این شهروند خطاب به وزارت بهداشت آمده است: «شیوه اختصاص بورسیه اعطایی دولت مجارستان به شهروندان ایرانی در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را اعلام و در مورد وجود مصوبه یا هر سندی مبنی بر اختصاص انحصاری این سهمیه به کارگزاران دولت در خارج از کشو و خانواده‌شان اعلام نظر نموده و آن را منتشر نمایید.»

پاسخ اولیه وزارت بهداشت به این درخواست کافی نبود و پس از ثبت شکایت در همان سامانه، وزارت بهداشت پاسخ تفصیلی خود را منتشر کرد. در این پاسخ، وزارت بهداشت اعلام کرده است که:

۱- هیچ سهمیه از پیش‌تعیین‌شده‌ای برای وزارتخانه‌های بهداشت و علوم وجود ندارد.

۲- متقاضیان باید ابتدا در سامانه دولت مجارستان ثبت‌نام کرده و درخواست خود را برای سه وزارتخانه علوم، بهداشت و وزارت خارجه ارسال کنند. افرادی که واجد شرایط اعلامی وزارتین باشند؛ پس از احراز شرایط توسط دو وزارت بهداشت و علوم به عنوان گزینه پیشنهادی به دولت اعطاکننده بورسیه معرفی می‌شوند.

۳- تصمیم نهایی برای اعطای بورسیه نیز با مرجع بورسیه‌دهنده در کشور مجارستان است.

خاطرنشان می‌شود این پرونده، نمونه‌ای از کارکرد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ قانونی که به شهروندان امکان می‌دهد پاسخ‌های ناقص دستگاه‌های مختلف را به چالش کشیده و توضیحات شفاف‌تری دریافت کنند.

متن کامل این پرسش و پاسخ اینجا قابل مشاهده است.