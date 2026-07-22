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اصغر پورزاد نوازنده تار درگذشت

اصغر پورزاد نوازنده تار درگذشت
کد خبر : 1817046
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تهران- ایرنا- اصغر پورزاد نوازنده پیشکسوت تار اهل جهرم در یکصد سالگی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری خانه موسیقی ایران، زنده‌یاد اصغر پورزاد مشهور به محمدی، متولد سال ۱۳۰۵ در شهرستان جهرم استان فارس، از حدود ۱۴ سالگی به‌ صورت خودآموز نواختن تار را آغاز کرد و بیش از هشت دهه از عمر خود را وقف اعتلای موسیقی اصیل ایرانی و آموزش هنرجویان این دیار کرد.

پورزاد از تأثیرگذارترین نوازندگان تار در جهرم بود و در طول سال‌ها فعالیت هنری، شاگردان بسیاری را تربیت کرد و نقشی ماندگار در حفظ و انتقال هنر موسیقی سنتی ایفا کرد.

به پاس بیش از ۸۰ سال تلاش هنرمندانه، از او در دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان، جشنواره موسیقی فجر، چهارمین جشنواره تکنوازان تهران و دهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی تجلیل شده است.

مراسم تشییع پیکر این چهره ماندگار موسیقی نواحی، امروز چهارشنبه (۳۱ تیرماه) ساعت ۱۷:۳۰ در آرامستان رضوان جهرم برگزار می‌شود. مراسم ترحیم زنده‌یاد پورزاد نیز از ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد امام حسن مجتبی(ع) جهرم برگزار خواهد شد.

 

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