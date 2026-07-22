مجموعه میراث جهانی شیخ صفی میزبان اصلی برنامههای هفته اردبیل
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی میزبان اصلی برنامههای هفته استان اردبیل خواهد بود و اداره کل میراثفرهنگی برنامههای ویژهای را با محوریت جایگاه تاریخی اردبیل برای این هفته در نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در تشریح برنامههای هفته استان اردبیل، گفت: با تشکیل ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت روز شیخ صفیالدین اردبیلی و هفته استان اردبیل، برنامههای متعددی با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط تدارک دیده شده و اداره کل میراثفرهنگی تلاش میکند نقش خود را در این راستا ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی میزبان اصلی برنامههای هفته استان اردبیل خواهد بود و اداره کل میراثفرهنگی برنامههای ویژهای را با محوریت جایگاه تاریخی اردبیل برای این هفته در نظر گرفته است.
او تاکید کرد: مراسم اصلی گرامیداشت این هفته روز شنبه سوم مرداد ماه با حضور میهمانان، سخنرانان و مقامات خارجی و داخلی در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار میشود.
جباری ادامه داد: برنامههای هفته میراثفرهنگی با مشارکت دستگاههای مختلف اجرایی از سوم تا ۹ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و نشست «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» یکی دیگر از برنامههای اداره کل میراثفرهنگی است که نگارخانه خطایی مجموعه شیخ صفی روز یکشنبه ۴ مردادماه میزبان این برنامه است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: عصر میراثفرهنگی در روز دوشنبه ۵ مرداد ماه و همچنین نشست گردشگری ادبی و عرفانی روز سه شنبه ۶ مرداد ماه دیگر برنامههایی هستند که همه این برنامهها با حضور صاحبنظران، پژوهشگران و مسئولان مرتبط در سطح وزارت میراثفرهنگی همراه خواهد بود.