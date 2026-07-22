خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجموعه میراث جهانی شیخ صفی میزبان اصلی برنامه‌های هفته اردبیل

مجموعه میراث جهانی شیخ صفی میزبان اصلی برنامه‌های هفته اردبیل
کد خبر : 1817022
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی میزبان اصلی برنامه‌های هفته استان اردبیل خواهد بود و اداره کل میراث‌فرهنگی برنامه‌های ویژه‌ای را با محوریت جایگاه تاریخی اردبیل برای این هفته در نظر گرفته است.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در تشریح برنامه‌های هفته استان اردبیل، گفت: با تشکیل ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت روز شیخ صفی‌الدین اردبیلی و هفته استان اردبیل، برنامه‌های متعددی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدارک دیده شده و اداره کل میراث‌فرهنگی تلاش می‌کند نقش خود را در این راستا ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی میزبان اصلی برنامه‌های هفته استان اردبیل خواهد بود و اداره کل میراث‌فرهنگی برنامه‌های ویژه‌ای را با محوریت جایگاه تاریخی اردبیل برای این هفته در نظر گرفته است.

او تاکید کرد: مراسم اصلی گرامیداشت این هفته روز شنبه سوم مرداد ماه با حضور میهمانان، سخنرانان و مقامات خارجی و داخلی در صحن اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار می‌شود.

جباری ادامه داد: برنامه‌های هفته میراث‌فرهنگی با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرایی از سوم تا ۹ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و نشست «شب صفویه؛ شیخ ارشاد» یکی دیگر از برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی است که نگارخانه خطایی مجموعه شیخ صفی روز یکشنبه ۴ مردادماه میزبان این برنامه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: عصر میراث‌فرهنگی در روز دوشنبه ۵ مرداد ماه و همچنین نشست گردشگری ادبی و عرفانی روز سه شنبه ۶ مرداد ماه دیگر برنامه‌هایی هستند که همه این برنامه‌ها با حضور صاحب‌نظران، پژوهشگران و مسئولان مرتبط در سطح وزارت میراث‌فرهنگی همراه خواهد بود.   

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل