بیستون در انتظار میهمانان اربعین
مدیر اجرایی پایگاه جهانی بیستون از آمادگی کامل این مجموعه تاریخی و برگزاری بازارچه صنایعدستی در مسیر زائران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، با نزدیک شدن به ایام عزاداری اربعین حسینی (ع)، مجموعه جهانی تاریخی بیستون در آمادهترین حالت خود قرار گرفته است تا از زائران اباعبدالله حسین (ع) استقبال کند. مدیریت پایگاه جهانی بیستون چهارشنبه ۳۱ تیرماه در راستای تسهیل سفر و ایجاد فضای معنوی و فرهنگی برای زائران، اعلام کرد که علاوه بر آمادگی کامل زیرساختی، برگزاری بازارچه صنایعدستی در مسیر عبور زائران نیز در دستور کار قرار گرفته است تا هم سطح خدمات رفاهی ارتقا یابد و هم زائران با هنرهای سنتی منطقه آشنا شوند.
صامت اجرایی مدیر پایگاه جهانی بیستون در این خصوص اظهار کرد: ما در بیستون، نه تنها یک مقصد گردشگری، بلکه میزبان قلبهای تپنده زائران هستیم، آمادگی ما برای میزبانی از زائران اربعین، فراتر از خدمات معمول است؛ ما قصد داریم با ترکیب طبیعت بکر و میراث باستانی، تجربهای ماندگار برای زوار رقم بزنیم.
اجرایی با اشاره به تنوع بینظیر جاذبههای این منطقه افزود: مجموعه بیستون با بهرهگیری از منابع طبیعی همچون دریاچه و چشمههای جاری و در کنار آن، تکیه بر میراث عظیم تاریخی نظیر کتیبه داریوش، مجسمه هرکول، کاخ ساسانی، فرهادتراش، کاروانسرای شاهعباسی و غار شکارچیان، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران و زائران دارد، این تعدد آثار، بیستون را به یک نگین در مسیر عبور زائران تبدیل کرده است.
مدیر پایگاه جهانی بیستون در پایان گفت: تلاش مجموعه بر این است تا با مدیریت صحیح جریان تردد و ارائه خدمات در کنار این آثار شگفتانگیز، بستری مناسب برای استراحت و تماشای تاریخ فراهم شود تا زائران در مسیر پیادهروی خود، فرصتی برای بازگشت به ریشههای تمدنی و آرامش در دل طبیعت داشته باشند.