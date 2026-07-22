۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافت

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: تکمیل مرمت ایوان‌ها، کتیبه‌های تاریخی، نصب درِ اصلی ضلع شرقی، سامان‌دهی کاوش‌های باستان‌شناسی، جمع‌آوری داربست‌های قدیمی و تکمیل مرمت داخلی گنبد از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی است.

او خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی وزیر میراث‌فرهنگی نیز جمع‌آوری داربست‌هایی است که سال‌ها در داخل گنبد باقی مانده‌اند و تلاش می‌کنیم پس از پایان مرمت‌ها، در آینده از تجهیزات بالابر به جای داربست استفاده شود.

موسوی با اشاره به برنامه‌های سامان‌دهی محوطه گنبد سلطانیه گفت: ارگ تاریخی ۱۴ هکتاری سلطانیه با استفاده از سنگ‌های همجنس تکمیل خواهد شد، نرده‌های فعلی جمع‌آوری می‌شود و فضای پیرامونی به محیطی مناسب برای حضور شهروندان و گردشگران تبدیل خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: هدف ما این است که علاوه بر خود گنبد، محوطه تاریخی سلطانیه نیز به فضایی جذاب برای گردش، پیاده‌روی و بازدید تبدیل شود تا این اثر جهانی بیش از گذشته در شأن جایگاه تاریخی خود مورد استفاده قرار گیرد.