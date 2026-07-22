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۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافت

۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافت
کد خبر : 1816926
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مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان بااشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهوری گفت: بر اساس مصوبات سفر استانی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار طی دو سال برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافته است.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،سید میکاییل موسوی روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهوری و وزیر میراث‌فرهنگی به استان زنجان اظهار کرد: بر اساس مصوبات سفر استانی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار طی دو سال برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافته است و امسال ۱۵ میلیارد تومان از این اعتبار در دو مرحله تخصیص خواهد یافت که بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر نیز به زودی اختصاص می‌یابد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: تکمیل مرمت ایوان‌ها، کتیبه‌های تاریخی، نصب درِ اصلی ضلع شرقی، سامان‌دهی کاوش‌های باستان‌شناسی، جمع‌آوری داربست‌های قدیمی و تکمیل مرمت داخلی گنبد از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی است. 

او خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی وزیر میراث‌فرهنگی نیز جمع‌آوری داربست‌هایی است که سال‌ها در داخل گنبد باقی مانده‌اند و تلاش می‌کنیم پس از پایان مرمت‌ها، در آینده از تجهیزات بالابر به جای داربست استفاده شود. 

موسوی با اشاره به برنامه‌های سامان‌دهی محوطه گنبد سلطانیه گفت: ارگ تاریخی ۱۴ هکتاری سلطانیه با استفاده از سنگ‌های همجنس تکمیل خواهد شد، نرده‌های فعلی جمع‌آوری می‌شود و فضای پیرامونی به محیطی مناسب برای حضور شهروندان و گردشگران تبدیل خواهد شد. 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: هدف ما این است که علاوه بر خود گنبد، محوطه تاریخی سلطانیه نیز به فضایی جذاب برای گردش، پیاده‌روی و بازدید تبدیل شود تا این اثر جهانی بیش از گذشته در شأن جایگاه تاریخی خود مورد استفاده قرار گیرد.

 

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