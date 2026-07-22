مشارکت ۱۰ نهاد علمی و فرهنگی با دومین همایش ملی نمایشنامهپژوهی
۱۰ نهاد دانشگاهی و فرهنگی با دومین همایش نمایشنامهپژوهی که آذر ماه ۱۴۰۵ توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر برگزار میشود، همراهی خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر دانشگاه هنر ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بینالمللی سوره، دانشگاه دامغان، دانشگاه هنر شیراز، دانشکاه پارس و موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی از میان دانشگاههای هنری کشور در کنار اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران حامیان این همایش خواهند بود.
همچنین گفتنی است مقالات این همایش در مرکز نمایهسازی سیویلیکا نمایه خواهد شد. پایان تیرماه فرصت ارسال چکیده علاقمندان به حضور در این همایش است که به مطالعات نظری حوزه ادبیات نمایشی میپردازد.
دبیری علمی این دوره از همایش را رامتین شهبازی، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی سوره بر عهده خواهد داشت.
علاقمندان میتوانند چکیده مقالات خود را به آدرس Conference@pptuir. com ارسال نمایند. گفتنی است که نمایشنامههای برگزیده این همایش در فصلنامه علمی تئاتر منتشر خواهد شد.