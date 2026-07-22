انتشار «رحمت واسعه خدا؛ حضرت سیدالشهدا (ع)» به قلم آیت الله کریمی جهرمی

به گزارش ایلنا، اثر حاضر که ثمره‌ی تأملاتِ مستمر و یادداشت‌های پژوهشی مؤلف در دهه‌های اخیر است، با بازنگری و تنظیمی دقیق، در قالب شش فصلِ موضوعی تدوین شده تا سیمای نورانی امام حسین (ع) را از منظر «رحمت واسعه الهی» و با تکیه بر غنای متون اصیل اسلامی به تصویر بکشد.

نویسنده در این اثر با استناد به آیات قرآن کریم، روایات معتبر، منابع تاریخی، آرای عالمان شیعه و حکایات مستند، کوشیده است ابعاد گوناگون شخصیت و جایگاه حضرت سیدالشهدا (ع) را تبیین کرده و این حقیقت را برای مخاطب روشن سازد که امام حسین (ع)، رحمت واسعه الهی است.

ساختار این کتاب در شش فصل تدوین شده است که عناوین آن عبارتند از: «سید شهیدان»، «شفاجویان»، «رستگاران»، «سوگواران»، «خاکساران» و «شاعران».

مباحث اصلی مطرح‌شده در این اثر شامل موارد زیر است:

- فضائل حضرت سیدالشهدا (ع)

- آثار و برکات تربت مطهر

- جایگاه زیارت و زیارت عاشورا

- فلسفه عزاداری

- سیره عالمان شیعه در سوگواری

- جلوه‌های ارادت شاعران به آن حضرت

گفتنی است، مطالب این کتاب برگرفته از یادداشت‌های آیت‌الله العظمی کریمی جهرمی است که طی سالیان متمادی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و در مناسبت‌ها و اوقات مختلف به نگارش درآمده و اکنون پس از تنظیم و بازنگری، در قالب کتابی مستقل به جامعه علمی و دینی تقدیم شده است.

مطالعه این اثر به عموم علاقه‌مندان به معارف حسینی، به‌ویژه وعاظ، مبلغان، مداحان و پژوهشگران فرهنگ عاشورا، پیشنهاد می‌شود.

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی و آی دی ذیل مراجعه کنند؛

https://payping.ir/d/SewY و @ersale_ketab

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