دعوت از مادران جهان برای خواندن لالایی برای فرزندان میناب
نخستین جشنواره بینالمللی «لالاییهای بیداری میناب» با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دبیری مازیار رضاخانی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، مازیار رضاخانی دبیر این رویداد در مورد این جشنواره هنری که فراخوان نخستین دوره برگزاری آن به زودی منتشر میشود، گفت: جنایت آمریکایی صهیونی در روز اول جنگ دوم در میناب باعث اندوه و خشم همه انسانهای آزاده در سراسر جهان شد. دشمن در جنگ شناختی و روایتی سعی در وارونه جلوه دادن حقایق و به بوته فراموشی کشاندن این جنایت دارد از این رو لزوم روایت راستین جنایت میناب یک ضرورت راهبردی است.
دبیر جشنواره فیلم و تئاترلوتوس و جایزه پروین اعتصامی ادامه داد: جشنواره «لالاییهای بیداری میناب» در دو بخش بینالملل و داخلی برگزار میشود، زیرا عاطفه مادری فراتر از مرزهای جغرافیایی است و لالایی برای کودکان زبان مشترک همه مادران جهان است.
رضاخانی تاکید کرد: فراخوان جشنواره به زودی منتشر می شود و ابعاد و بخش های مختلف این رویداد با جزئیات منعکس می شود تا علاقمندان در سراسر جهان بتوانند با ساخت و ارسال اثر در آن مشارکت کنند.
دبیر جشنواره بینالمللی «لالاییهای بیداری میناب» بیان کرد: این رویداد مهم هنری با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار میشود. گروه ما از دو ماه گذشته با مسئولان این سازمان جلسات متعددی جهت همکاری مشترک و برگزاری جشنواره بینالمللی «لالاییهای بیداری میناب» داشته است و با توافق نهایی دبیرخانه این جشنواره به زودی تشکیل میشود.
او ادامه داد: در شرایطی که دشمن سعی در پنهان کردن ابعاد جنایت هولناک مدرسه میناب دارد ضرورت برگزاری چنین رویداد هنری بیش از هر موضوعی مورد توجه هنرمندان- مسئولان فرهنگ و هنر و تمام آزادگان جهان است.