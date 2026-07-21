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نشست تخصصی جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره امام شهید برگزار می‌شود

نشست تخصصی جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره امام شهید برگزار می‌شود
کد خبر : 1816609
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معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن از برگزاری بیست و یکمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره عملی امام شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شورای عالی قرآن، محمدتقی میرزاجانی از تمهید مقدمات برگزاری بیست و یکمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم خبر داد و گفت: این نشست ها، یکی از رویدادهای پایدار و سالانه قرآنی کشور است که وارد دهه سوم فعالیت خود شده و دستور کار آن در ۲۰ نوبت گذشته، به موضوعات مختلف قرآنی از جمله مسائل مرتبط با هنر تلاوت و نغمه‌های قرآنی اختصاص داشته است. 

وی افزود: در این سال‌ها موضوعات نشست‌ها غالباً معطوف به منویّات رهبر معظم شهید در دیدار طلیعه ماه رمضان با اهالی قرآن انتخاب شده است. ایشان دوسال پیش، با ملاحظه گزارشی که تقدیم کرده بودیم، از مباحثی که در این نشست‌ها مطرح می‌شد، اعلام رضایت کرده بودند که این تأیید، سرمایه‌ای بزرگ و معنوی برای این رویداد قرآنی است. 

این قاری قرآن اضافه کرد: برای ما بسیار سخت و ناگوار است که مشغول تدارک نشست امسال باشیم در حالی که آقای عزیز در بین ما نیستند و صدای زیبا و کلام نافذ او در جلسات قرآنی حسینیه امام خمینی (ره)، دیگر طنین‌انداز نخواهد شد. صد البته که نام آن امام شهید، بلند آوازه و راه و مرامش ادامه خواهد داشت و ما وظیفه داریم میراث قرآنی او را با تمام وجود محافظت کنیم. 

دبیر قرارگاه قرآنی کشور افزود: در این شرایط و در راستای فعالیت‌های قرارگاهی که در ماه‌های اخیر غالباً با رویکرد تبلیغی و ترویجی در جریان بوده است، تصمیم گرفتیم با رویکردی علمی، دستور کار نشست بیست و یکم را به بررسی جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره عملی امام شهید انقلاب معطوف کنیم تا برخی زوایای پنهان این بُعد شخصیتی ایشان آشکار شود. 

نشست تخصصی جامعیت قرآنی در اندیشه و سیره عملی امام شهید انقلاب برگزار می‌شود

وی از پژوهشگران و کارشناسان قرآنی دعوت کرد تا مقالات، طرح‌های و ایده‌های خود را ذیل عنوان و موضوعات تعیین شده، حداکثر تا پایان شهریور به شورای عالی قرآن ارسال کنند. 

معاون شورای عالی قرآن با اشاره به زمان احتمالی برگزاری نشست بیست و یکم در مهرماه گفت: پس از ارزیابی مقالات و طرح‌های رسیده، ضمن تقدیر از آثار برگزیده، فرصت ارائه تعدادی از آن‌ها در صحن علنی نشست فراهم خواهد شد. 

به گفته میرزاجانی موضوع‌های این نشست شامل مراتب انس با قرآن در اندیشه رهبر شهید انقلاب، ابعاد هنری تلاوت قرآن از منظر قائد شهید، جایگاه حفظ، فهم و تدبر در تلاوت اثرگذار از دیدگاه امام شهید، مشی قائد شهید در راهبری امور قرآنی کشور، چشم‌انداز قرآنی ایران اسلامی در نگاه رهبر شهید انقلاب و ابعاد شخصیتی و سلوک قرآنی امام شهید است.

 

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