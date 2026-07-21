فرهنگ وقف؛ محور هشتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، هشتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور، به دبیری قادر آشنا مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر اعضای شورا، سه‌شنبه (۳۰ تیرماه) در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست، گزارش اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه ترویج فرهنگ وقف و اجرای برنامه‌های مرتبط با ارتقای این فرهنگ ارائه شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی گزارشی از اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه ترویج فرهنگ وقف و روند اجرای برنامه‌های مرتبط با «سند برنامه ارتقای فرهنگ وقف» ارائه کرد.

وی در این گزارش، با تبیین ماهیت وقف به عنوان یکی از ماندگارترین سنت‌های اسلامی و از مهم‌ترین ظرفیت‌های مردمی برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، به آثار و برکات این سنت حسنه در گسترش خدمات عمومی، حمایت از فعالیت‌های دینی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خیریه اشاره کرد و وقف را ظرفیتی ارزشمند برای مشارکت مردم در حل مسائل جامعه دانست.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین با تشریح وضعیت فرهنگ وقف در کشور، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، نقاط قوت و ضعف موجود را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، مراکز علمی، نهادهای فرهنگی و آموزشی و همچنین استفاده از شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ وقف تأکید کرد.

خاموشی در ادامه، مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی توسعه فرهنگ وقف را تشریح و بر ضرورت معرفی آثار و برکات موقوفات، افزایش آگاهی عمومی نسبت به کارکردهای وقف، جلب مشارکت‌های مردمی و تقویت اعتماد عمومی در این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده سازمان اوقاف و امور خیریه در چارچوب برنامه‌های ارتقای فرهنگ وقف و روند اجرای این برنامه‌ها ارائه داد.

در ادامه این جلسه، اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، درباره محورهای مطرح‌شده در گزارش، راه‌کارهای تقویت فرهنگ وقف، نقش دستگاه‌های فرهنگی در ترویج این سنت حسنه و زمینه‌های گسترش مشارکت اجتماعی در توسعه فرهنگ وقف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

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