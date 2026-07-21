نکوداشت «آقای صدا» در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود
خانه هنرمندان ایران میزبان مراسم تجلیل از یک عمر فعالیت هنری بهروز رضوی گوینده و پیشکسوت عرصه صدا و رسانه میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، کانون هنرمندان ایران با همکاری خانه هنرمندان ایران، آئین نکوداشت بهروز رضوی ملقب به «آقای صدا» را با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و رسانه برگزار میکند.
این مراسم که با هدف ارج نهادن به دههها فعالیت تاثیرگذار این هنرمند در عرصههای گویندگی، اجرا و ترویج ادبیات فارسی از طریق رسانه ملی و سینما برپا میشود، روز جمعه ۲ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران میزبان علاقهمندان خواهد بود.
بهروز رضوی که از چهرههای ماندگار هنر صدا در ایران محسوب میشود، با صدای منحصربهفرد و تسلط بینظیر بر متون ادبی، نقش بهسزایی در پیوند نسلهای مختلف با میراث مکتوب ایران داشته است. او ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در سن ۷۹ سالگی درگذشت.