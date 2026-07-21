خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نکوداشت «آقای صدا» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود

نکوداشت «آقای صدا» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود
کد خبر : 1816597
لینک کوتاه کپی شد.

خانه هنرمندان ایران میزبان مراسم تجلیل از یک عمر فعالیت هنری بهروز رضوی گوینده و پیشکسوت عرصه صدا و رسانه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، کانون هنرمندان ایران با همکاری خانه هنرمندان ایران، آئین نکوداشت بهروز رضوی ملقب به «آقای صدا» را با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و رسانه برگزار می‌کند. 

این مراسم که با هدف ارج نهادن به دهه‌ها فعالیت تاثیرگذار این هنرمند در عرصه‌های گویندگی، اجرا و ترویج ادبیات فارسی از طریق رسانه ملی و سینما برپا می‌شود، روز جمعه ۲ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. 

بهروز رضوی که از چهره‌های ماندگار هنر صدا در ایران محسوب می‌شود، با صدای منحصربه‌فرد و تسلط بی‌نظیر بر متون ادبی، نقش به‌سزایی در پیوند نسل‌های مختلف با میراث مکتوب ایران داشته است. او ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل