مدیر بافت تاریخی شیراز با اشاره به برنامه‌های روز اول این رویداد در روز پنج شنبه یکم مرداد، خاطرنشان کرد: در این روز، سمینار تخصصی «ثبت بافت تاریخی شیراز در فهرست آثار ملی» از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن اجتماعات نظام مهندسی فارس برگزار می‌شود.

غرابی افزود: در این سمینار که با حضور اساتید و متخصصان برجسته برگزار می‌شود، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه بافت تاریخی شیراز ارائه خواهد شد. همچنین در حاشیه این سمینار، نمایشگاه و معرفی کتب مرتبط با شیرازپژوهی نیز برگزار می‌ شود.

او در ادامه تأکید کرد: در روز جمعه (دوم مرداد) نیز برنامه‌ای متفاوت و جذاب برای عموم مردم تدارک دیده شده است. علاقه‌مندان به تاریخ و معماری شیراز می‌توانند در برنامه‌ای با عنوان شیرازیه از ساعت ۰۰: ۹صبح روز جمعه، به صورت کاملاً رایگان از کوچه‌های تاریخی و بناهای ارزشمند این بافت بازدید کنند.