به گزارش ایلنا، محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه‌ی هنرمندان ایران ضمن ارائه یک گزارش، درباره برخی مباحث مطرح‌شده از سوی نمایندگان صنوف، توضیحاتی ارائه داد و اعضای شورای عالی خانه‌ی هنرمندان ایران، طبق معرفی صنوف و با رای‌ مجمع عمومی به شرح زیر انتخاب شدند:

ایرج راد_ نماینده‌ی خانه تئاتر

علی شیرازی _نماینده‌ی انجمن خوشنویسان ایران

بهرام کلهرنیا_ نماینده‌ی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

حمیدرضا ناصرنصیر _نماینده‌ی جامعه مهندسان معمار ایران

امیر علیخانی‌راد_نماینده‌ی انجمن هنرمندان نقاش ایران

فاطمه راکعی_نماینده‌ی انجمن شاعران ایران

حمیدرضا نوربخش_نماینده‌ی خانه موسیقی ایران

نگار نادری‌پور_ نماینده‌ی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

منوچهر شاهسواری_ نماینده‌ی خانه سینما

کمال طباطبائی _ نماینده‌ی انجمن تصویرگران ایران

مجتبی قربانی شاه کوچکی _ نماینده‌ی انجمن هنرمندان سفال و سرامیک

فرزاد هاشمی _ نماینده‌ی انجمن عکاسان ایران

محمدباقر اعلمی _ نماینده‌ی شهردار تهران

محسن زین‌العابدینی _ بازرس خانه‌ی هنرمندان ایران

بهداد لاهوتی _ بازرس خانه‌ی هنرمندان ایران

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