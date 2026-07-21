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مجمع عمومی عادی خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شد
کد خبر : 1816554
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مجمع عمومی عادی خانه‌ی هنرمندان ایران با حضور نمایندگان صنوف در سالن استاد شهناز برگزار شد. در این نشست گزارش بازرسان خانه‌ی هنرمندان ایران ارائه شد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه‌ی هنرمندان ایران ضمن ارائه یک گزارش، درباره برخی مباحث مطرح‌شده از سوی نمایندگان صنوف، توضیحاتی ارائه داد و اعضای شورای عالی خانه‌ی هنرمندان ایران، طبق معرفی صنوف و با رای‌ مجمع عمومی به شرح زیر انتخاب شدند:

ایرج راد_ نماینده‌ی خانه تئاتر

علی شیرازی _نماینده‌ی انجمن خوشنویسان ایران

بهرام کلهرنیا_ نماینده‌ی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

حمیدرضا ناصرنصیر _نماینده‌ی جامعه مهندسان معمار ایران

امیر علیخانی‌راد_نماینده‌ی انجمن هنرمندان نقاش ایران

فاطمه راکعی_نماینده‌ی انجمن شاعران ایران

حمیدرضا نوربخش_نماینده‌ی خانه موسیقی ایران

نگار نادری‌پور_ نماینده‌ی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

منوچهر شاهسواری_ نماینده‌ی خانه سینما

کمال طباطبائی _ نماینده‌ی انجمن تصویرگران ایران

مجتبی قربانی شاه کوچکی _ نماینده‌ی انجمن هنرمندان سفال و سرامیک

فرزاد هاشمی _ نماینده‌ی انجمن عکاسان ایران

محمدباقر اعلمی _ نماینده‌ی شهردار تهران

محسن زین‌العابدینی _ بازرس خانه‌ی هنرمندان ایران

بهداد لاهوتی _ بازرس خانه‌ی هنرمندان ایران

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