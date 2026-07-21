«ماه پنهان» به زودی اکران میشود
فیلم «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیهکنندگی ایرج محمدی بهزودی اکران عمومی خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، همزمان با نزدیک شدن به زمان اکران، پوستر «ماه پنهان» با طراحی مهسا عباسی رونمایی شد.
«ماه پنهان» نخستین تجربه سینمایی محمدرضا یکانی است که در ژانر اجتماعی و با روایتی پلیسی و پرتعلیق، به یکی از آسیبهای مهم اجتماعی میپردازد. پخش این فیلم بر عهده هدایت فیلم است.
لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغیپور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، علیرضا مهان، پروین ملکی، عباس زرگر، فاناز سلوکی، فرناز فضلی، آرزو غلامی، علیاصغر ایزی، مهیار راحتطلب، روحالله رهبری، محسن میرزایی، ملینا کیان، حسن رضایی و هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگران این فیلم هستند.
«ماه پنهان» داستان آدمهایی را روایت میکند که در دل یک ماجرای کودکربایی، با بحرانهای خانوادگی، قضاوتهای اشتباه و تصمیمهایی سرنوشتساز روبهرو میشوند؛ داستانی از عشق، فداکاری و پیامد انتخابهایی که مسیر زندگی شخصیتها را تغییر میدهد.
عوامل اصلی فیلم عبارتند از: تهیهکننده: ایرج محمدی، کارگردان: محمدرضا یکانی، نویسنده: آوا اکبری، مدیر فیلمبرداری: پیمان عباسزاده، تدوین: عماد خدابخش، مدیر صدابرداری: سعید زند، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوینژاد، آهنگساز: مسعود سخاوتدوست، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مرضیه اکبرنژاد، مدیر تولید: محمد شهبازی، فیلمبردار: سجاد سبحانی، طراح صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: شهره خراسانی، طراح لباس: مهتاب تقینژاد، مدیر اجرایی پروژه: علی مردانی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، اصلاح رنگ و نور: سامان مجدوفایی، منشی صحنه: مریم بابایی، عکاس: فرهاد همتی، جلوههای ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوههای ویژه رایانهای: حسینعلی احمدزاده و مدیر تدارکات: روحالله رهبری.