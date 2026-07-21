به گزارش ایلنا به نقل از اتاق خبر خانه‌ی هنرمندان ایران، کانون هنرمندان ایران با همکاری خانه‌ی هنرمندان ایران، آیین نکوداشت بهروز رضوی، ملقب به «آقای صدا» را با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و اصحاب فرهنگ و رسانه برگزار می‌کند.

این مراسم که با هدف ارج نهادن به دهه‌ها فعالیت تاثیرگذار این هنرمند در عرصه‌های گویندگی، اجرا و ترویج ادبیات فارسی از طریق رسانه ملی و سینما برپا می‌شود، روز جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن استاد شهناز خانه‌ی هنرمندان ایران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

بهروز رضوی از چهره‌های ماندگار هنر صدا در ایران محسوب می‌شود، با صدای منحصر‌به‌فرد و تسلط بی‌نظیر بر متون ادبی، نقش به‌سزایی در پیوند نسل‌های مختلف با میراث مکتوب ایران داشته است. او ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

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