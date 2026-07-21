امدادگران هلال احمر راویان «شب خاطره» میشوند
سیصد و هشتادمین محفل «شب خاطره» با روایتهای امدادگران هلال احمر برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، محفل شب خاطره سیصد و هشتادم با عنوان «بارقه»، روایتی از امدادگران هلال احمر خواهد بود که پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۳۰ در تالار سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد.
امید اشکی، میداد صمیمی، صادق قره گزلو راویان اصلی این محفل خاطرهگویی هستند و قرار است اسکندری خرده روایتهایی را مطرح کند.
«شب خاطره» که به عنوان رویدادی ماهانه از سال ۱۳۷۲ تاکنون در حوزه هنری برگزار شده، با برقراری ارتباط مستقیم مردم با صاحبان خاطرات جنگ و راویان مناسبتهای انقلاب اسلامی به خاطرات شفاهی میپردازد. این محفل در سیصد و هشتادمین جلسه روز یکم مردادماه ساعت ۱۷:۳۰ در تالار سوره میزبان مخاطبان خواهد بود.