نمایشگاه حجم «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است» برگزار میشود
نمایش هفت هزار سال تمدن ایران
نمایشگاه «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است»ا با مجموعهای از آثار حجمی اسماعیل مظلومی و عکسهای هربرت کریم مسیحی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نگارخانه «هنر کهن مانا» همزمان با آیین گشایش خود، نمایشگاه «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است» را با مجموعهای از آثار حجمی «اسماعیل مظلومی» و عکسهای «هربرت کریم مسیحی» برگزار میکند؛ نمایشگاهی که با بازنمایی جلوههایی از تاریخ، هنر و هویت ایران، تداوم هفتهزارساله تمدن ایرانی را به تصویر میکشد.
روابط عمومی این نمایشگاه، نمایشگاه «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است» با نمایش مجموعهای از آثار حجمی و عکسهایی از دورههای مختلف تاریخ و هنر ایران، از جمعه دوم مردادماه میزبان علاقهمندان خواهد بود.
این نمایشگاه با هدف معرفی تداوم و پویایی تمدن ایرانی، آثاری را از نمادهای شاخص تاریخ و فرهنگ ایران، از پرچم شهداد تا برج آزادی، در معرض دید مخاطبان قرار میدهد و روایتی تصویری از هفت هزار سال فرهنگ، هنر و هویت ایرانی ارائه میکند.
در این رویداد، آثار حجمی «اسماعیل مظلومی» و عکسهای «هربرت کریم مسیحی»، هر یک از منظری متفاوت، جلوههایی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران را بازنمایی میکنند. این مجموعه با تمرکز بر محوطهها و بناهای تاریخی، مساجد، معابد و کلیساهای سراسر کشور، بر استمرار و شکوه تمدن ایران در گذر فراز و فرودهای تاریخی تأکید دارد.
نمایشگاه «حقیقت جاویدان؛ ایران زنده است» از دوم تا شانزدهم مردادماه، همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه «هنر کهن مانا» برپا خواهد بود و آیین افتتاح آن روز جمعه دوم مرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۲ برگزار میشود. این نگارخانه روزهای شنبه تعطیل است.
علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند به خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر، کوچه الهیه (جنب پمپ بنزین صدر)، بنبست سینا پلاک ۷ نگارخانه هنر کهن مانا مراجعه کنند.