مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به غنای تاریخی آذربایجان‌شرقی افزود: استان از مجموع بیش از ۴۸۰۰ اثر تاریخی شناسایی‌شده، بیش از ۲۲۰۰ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی را در خود جای داده و در کنار برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، از استان‌های پیشرو کشور در حوزه گردشگری به‌شمار می‌رود.

او با تأکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و قزاقستان تصریح کرد: پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو کشور، بستر مناسبی برای تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه گردشگری ایجاد کرده است و بر همین اساس، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی آمادگی دارد میزبان هیأت‌های تخصصی گردشگری، فعالان آژانس‌های مسافرتی و راهنمایان گردشگری قزاقستان باشد تا با بازدید میدانی از ظرفیت‌های تبریز، زمینه طراحی بسته‌های مشترک سفر و توسعه تبادلات گردشگری فراهم شود.

حمزه‌زاده خواهرخواندگی تبریز با یکی از شهرهای قزاقستان را از دیگر محورهای قابل پیگیری در روابط دوجانبه دانست و گفت: اشتراکات تاریخی و فرهنگی موجود، ظرفیت لازم برای شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان شهرهای دو کشور را فراهم کرده و این تعاملات می‌تواند به توسعه مناسبات فرهنگی، گردشگری و اقتصادی منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت موزه‌های آذربایجان‌شرقی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های مشترک موزه‌ای و تبادل آثار تاریخی با رعایت ضوابط تخصصی، از دیگر زمینه‌های همکاری میان دو طرف است. با توجه به اشتراکات تاریخی به‌ویژه در دوره تیموری، موزه آذربایجان به‌عنوان دومین موزه باستان‌شناسی کشور، آمادگی میزبانی نمایشگاه‌های مشترک و نمایش آثار تاریخی قزاقستان را در قالب برنامه‌های فرهنگی دوجانبه دارد.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی دو کشور افزود: شباهت‌های قابل توجهی میان برخی تولیدات صنایع‌دستی، به‌ویژه دست‌بافته‌های قزاقستان و فرش تبریز وجود دارد. تبریز به‌عنوان شهر جهانی فرش دستباف و استانی که در زنجیره تولید فرش کشور جایگاه ویژه‌ای دارد، ظرفیت مناسبی برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی دارد.

حمزه‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌های مشترک، می‌تواند به گسترش ارتباطات فرهنگی، افزایش تبادل گردشگر و تقویت همکاری‌های بلندمدت میان آذربایجان‌شرقی و قزاقستان منجر شود.