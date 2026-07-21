رونمایی از پوستر چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار «جهاددانشگاهی؛ اقتدار علمی در افق مقاومت»
در آستانه فرارسیدن شانزدهم مردادماه، پوستر چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار «جهاددانشگاهی؛ اقتدار علمی در افق مقاومت» رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، فرارسیدن شانزدهم مردادماه، سالروز تشکیل جهاددانشگاهی در سال ۱۳۵۹، فرصت مغتنمی برای بازخوانی و تبیین نقش این نهاد انقلابی در پیشرفت علمی، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و اجتماعی کشور و پاسداشت خدمات ارزشمند جهادگران در طول ۴۶ سال فعالیت پرافتخار آن است.
جهاددانشگاهی بهعنوان مولود مبارک انقلاب اسلامی، از نخستین روزهای شکلگیری با اتکا به ایمان، روحیه جهادی، خلاقیت، خودباوری و اعتماد به توان جوانان فرهیخته کشور، همواره در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسخگویی به نیازهای راهبردی کشور گام برداشته و امروز نیز بهعنوان نهادی اثرگذار و امیدآفرین، با تکیه بر ظرفیتهای علمی و فناورانه خود، در مسیر پیشرفت و حل مسائل کشور نقشآفرینی میکند.
در همین راستا، پوستر چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با شعار «جهاددانشگاهی؛ اقتدار علمی در افق مقاومت» رونمایی شد.
این پوستر به سفارش ادارهکل روابط عمومی جهاددانشگاهی و توسط واحد هنر این نهاد طراحی شده است. بر اساس توضیحات ارائهشده درباره این اثر، عنصر محوری پوستر، مشت شکلگرفته از کتابهاست؛ کتابهایی که با چینش خود، نمادی از اقتدار، ایستادگی و مقاومت را شکل دادهاند و رنگ عطف آنها با بازآفرینی سهرنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر پیوند علم، هویت ملی و مقاومت تأکید دارد. این ترکیب، پیامی روشن مبنی بر این است که اقتدار علمی ایران و قدرت دفاعی و راهبردی کشور، بر پایه علم و دانش بومی استوار شده است.
همچنین، پنجره یا محراب بهعنوان نمادی از عبور، گشایش و حرکت بهسوی نور، در طراحی این پوستر جای گرفته است. گرهچینی هندسی آن، بهعنوان یکی از جلوههای فاخر تلفیق هنر و ریاضیات در معماری ایرانی، بیانگر «افق» پیشرو و ریشههای مستحکم علمی و تمدنی کشور است. نور ملایمی که از پشت این پنجره میتابد، نمادی از آینده روشن و پیروزی در افق مقاومت به شمار میرود.
گفتنی است، در آستانه شانزدهم مردادماه ۱۴۰۵، چهلوششمین سالگرد تشکیل این نهاد و در امتداد رویکرد سالهای گذشته، با تشکیل ستاد چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، مجموعهای از آیینها و برنامههای متنوع در دستور کار قرار گرفته است که در روزهای منتهی به سالگرد این نهاد در سراسر کشور برگزار خواهد شد.