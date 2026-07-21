تمهیدات هما برای تسهیل خدماترسانی به زائران اربعین
معاون خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از اجرای مجموعهای از تمهیدات عملیاتی برای ارائه خدمات به زائران اربعین در ترمینال سلام فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف تسهیل فرآیند پذیرش، کاهش زمان انتظار مسافران و ارائه خدمات مطلوب در بخشهای مختلف فرودگاهی پیشبینی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علیرضا جهانشاهی معاون خدمات فرودگاهی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) روز سهشنبه ۳۰ تیرماه با اشاره به آمادگی خدمات فرودگاهی برای عملیات اربعین اظهار کرد: با افزایش نیروهای عملیاتی، تقویت کانترهای پذیرش و هماهنگی میان واحدهای مربوطه، هندلینگ، بار و خدمات ویژه، تلاش کردهایم فرآیند پذیرش، تحویل بار، صدور کارت پرواز و هدایت زائران به گیتهای پروازی با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.
او با بیان اینکه ارائه خدمات به مسافران دارای شرایط خاص از اولویتهای این عملیات است، افزود: برای سالمندان، افراد کمتوان و مسافران دارای محدودیت حرکتی، خدماتی از جمله اختصاص ویلچر، همراهی نیروهای خدمات فرودگاهی از زمان پذیرش تا گیت پرواز و هماهنگی با عوامل پروازی پیشبینی شده است.
جهانشاهی با اشاره به برنامهریزی برای پروازهای بازگشت از نجف گفت: هماهنگی مستمر میان ایستگاه نجف، مرکز کنترل عملیات، خدمات فرودگاهی و عوامل پروازی با هدف مدیریت زمانبندی پروازها، تسریع در پذیرش مسافران و انتقال بهموقع اطلاعات پروازی انجام میشود تا عملیات بازگشت زائران با نظم بیشتری صورت گیرد.
معاون خدمات فرودگاهی هما همچنین از پیشبینی خدمات ویژه برای کاروانها و هیاتهای مذهبی خبر داد و افزود: در صورت انجام هماهنگیهای قبلی، فرآیند پذیرش گروهی، ساماندهی تحویل بار و راهنمایی کاروانها در ترمینال سلام با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
او درباره تمهیدات در شرایط خاص عملیاتی نیز اظهار داشت: در صورت ایجاد محدودیت یا توقف در انجام پروازها، اطلاعرسانی مستمر به مسافران، مدیریت سالنهای انتظار، رسیدگی به مسافران دارای شرایط ویژه و ارائه خدمات رفاهی در چارچوب مقررات، با همکاری مجموعه فرودگاهی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جهانشاهی در پایان تأکید کرد: در طول عملیات اربعین، اطلاعات مربوط به وضعیت پروازها، زمان پذیرش، تغییر گیت خروجی، زمان سوار شدن به هواپیما و تأخیرهای احتمالی از طریق تابلوهای اطلاعات پرواز، سامانههای اطلاعرسانی، کانترهای پاسخگویی و نیروهای مستقر در ترمینال سلام بهصورت مستمر در اختیار زائران قرار میگیرد تا سفر آنان با آرامش و سهولت بیشتری انجام شود.