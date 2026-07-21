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«آینه شیطان» به نیمه‌نهایی جشنواره آمریکایی راه یافت

«آینه شیطان» به نیمه‌نهایی جشنواره آمریکایی راه یافت
کد خبر : 1816419
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فیلم سینمایی «آینه شیطان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرید ولی‌زاده، در دومین حضور بین‌المللی خود، به جمع نیمه‌نهایی‌های چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند» در آمریکا راه یافت.

به گزارش ایلنا، به نقل مشاور رسانه ای ، فیلم سینمایی «آینه شیطان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرید ولی‌زاده،  موفق به راه‌یابی به بخش نیمه‌نهایی چهل و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند» (Flickers' International Film Festival) در آمریکا شده است.

 جشنواره بین‌المللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند»که از سال ۱۹۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده  یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم در آمریکا است که با حمایت آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) و آکادمی فیلم بریتانیا (بفتا) برگزار می‌شود. آینه شیطان»، از میان بیش از ۷۰۰۰ اثر ارسالی از ۱۲۰ کشور، به جمع نیمه‌نهایی‌های چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند» در آمریکا راه یافته است.

این جشنواره هر سال از ۴ تا ۹ آگوست (۱۳ تا ۱۸ مرداد) در شهر پراویدنس، ایالت رودآیلند برگزار می‌شود.

این فیلم داستانی بومی با المان‌های معمایی دارد. روایت وسوسه‌های شیطانی در یک ویلای مجلل در لواسان، نقطه عطف این فیلم است که تلاش دارد گونه‌های جدیدی از وحشت روانشناختی را به تصویر بکشد.

فرید ولی‌زاده، سحر واثقی، غزال نظر، مرتضی ضرابی، زهرا السادات رضوی، گل‌ناز عباسی، علی یعقوبی، علیرضا شکیبا و محسن صادقی‌نسب در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

برخی از عوامل فیلم «آینه شیطان» عبارتند از:

مدیر فیلمبرداری: حسین قلی پور، تدوین: منوچهر صانعی، ویژوال افکت، طراحی و ساخت تیتراژ: محمد مهدی توسلی، صداگذاری و ترکییب صدا: رضا غرابی طهرانی، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، صدابردار: مسعود حمیدیان، آهنگساز: علی گرگین، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، مدیر تولید: سعید حسینی، برنامه ریز: علی یعقوبی، گریم: ویدا حیدری، عکاس: نیلوفر اسدی، جانشین و دستیار تهیه کننده: تبسم نعمتی، مجری طرح: موسسه فوژان فیلم، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: فرید ولی زاده، بر اساس طرحی از کیانوش اسلامی، مشاور رسانه ای سعید گلزار

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