وزیر میراث فرهنگی درگذشت اسماعیل یغمایی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،در متن پیام سیدرضا صالحی‌امیری آمده است: درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس برجسته و از پیشگامان پژوهش‌های میدانی ایران، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای جامعه علمی و میراث‌فرهنگی کشور است.

وی افزود: آن زنده‌یاد، عمر پربرکت خویش را وقف پژوهش، کاوش‌های علمی، صیانت از میراث تاریخی و تربیت نسل‌های متخصص کرد و با تلاش‌های ماندگار خود، سهمی بی‌بدیل در تعمیق شناخت از تمدن و هویت تاریخی ایران ایفا کرد.

صالحی امیری ادامه داد: اینجانب این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، جامعه باستان‌شناسی، پژوهشگران، دانشگاهیان و همه دوستداران میراث‌فرهنگی ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.