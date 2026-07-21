وزیر میراث فرهنگی درگذشت اسماعیل یغمایی را تسلیت گفت
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پیامی درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، باستانشناس برجسته و از پیشگامان پژوهشهای میدانی ایران را به جامعه علمی، باستانشناسی و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،در متن پیام سیدرضا صالحیامیری آمده است: درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، باستانشناس برجسته و از پیشگامان پژوهشهای میدانی ایران، ضایعهای اندوهبار برای جامعه علمی و میراثفرهنگی کشور است.
وی افزود: آن زندهیاد، عمر پربرکت خویش را وقف پژوهش، کاوشهای علمی، صیانت از میراث تاریخی و تربیت نسلهای متخصص کرد و با تلاشهای ماندگار خود، سهمی بیبدیل در تعمیق شناخت از تمدن و هویت تاریخی ایران ایفا کرد.
صالحی امیری ادامه داد: اینجانب این ضایعه را به خانواده آن مرحوم، جامعه باستانشناسی، پژوهشگران، دانشگاهیان و همه دوستداران میراثفرهنگی ایران تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر، سلامتی و شکیبایی مسئلت دارم.