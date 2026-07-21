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بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت
کد خبر : 1816404
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نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه هیات دولت با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت برگزار شد؛ آیین‌نامه‌ای که با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و تبدیل ایران به قطب گردشگری سلامت منطقه تدوین شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نشست بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت با حضور ابوتراب طالبی دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور، دیاکو عباسی دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمشید کرمانچی رئیس میز گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین نکونام رییس جامعه گردشگری سلامت ایران و نمایندگان سایر دستگاه‌ها روز سه‌شنبه ۳۰ تیر در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد.

در این جلسه، پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور رسیده، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و درباره وظایف هر دستگاه تبادل نظر شد.

براساس این پیش‌نویس، شورای راهبری توسعه گردشگری سلامت به ریاست وزیر بهداشت و دبیری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی تشکیل می‌شود تا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را بر عهده داشته باشد.

هدف از تدوین این آیین‌نامه، ساماندهی زنجیره خدمات گردشگری سلامت، ارتقای برند ایران در این حوزه و تبدیل کشور به قطب تامین سلامت در منطقه عنوان شده است.

 

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