پایان مراحل فنی فیلم کوتاه «تپش»

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، هم‌زمان با پایان مراحل تولید فیلم کوتاه «تپش» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شهلا مقدم، نخستین تصویر رسمی این اثر منتشر شد؛ «تپش» به نویسندگی ناصر کشاورزی و با مشاوره کارگردانی و فیلمنامه محمد رحمانیان، روایتی انسانی با محوریت انتخاب، احساس و حقیقت را روایت می‌کند.

در نخستین تصویر منتشرشده از این فیلم، داود بخشی‌خانی در نقش شخصیتی دیده می‌شود که بار اصلی روایت را بر دوش دارد و در فضایی پرتعلیق و احساسی، مخاطب را تا پایان داستان با خود همراه می‌کند.

فیلم کوتاه «تپش» با پایان مراحل فنی، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده است.

در این اثر داود بخشی‌خانی، محمدمتین وفا، مبینا محمودی، آیناز بیگلی، شیما مقدم، مرسانا مقدم، امیرعلی ازناولی و فاطمه مقدم کوهی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به تهیه‌کننده: شهلا مقدم، مشاور کارگردان: محمد رحمانیان، مجری طرح: علیرضا مقدم، نویسنده: ناصر کشاورزی، مدیر فیلمبرداری: حسن مهرآذر، مدیر صدابرداری، تدوین و صداگذاری: مهدی اسکندری، طراح صحنه و لباس: شهلا مقدم، طراح گریم: سید حجت موسوی، مدیر تولید: عبدالله امینی، برنامه‌ریز: سعید حاجی علی اکبری، دستیار کارگردان: بهنام زلفخانی، منشی صحنه: مبین پناهی، گروه گریم: شیرین خطیبی و مهران عزتی، مدیر تدارکات: بنیامین مقدم، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیر افشاری، دستیاران فیلمبردار: مهدی حسنلو و سعید ایلخانی، دستیار صحنه: متین بیگلی و دستیاران تدارکات: مقصود مقدم و منصور مقدم اشاره کرد.

هم‌زمان با انتشار نخستین تصویر رسمی «تپش»، این فیلم کوتاه به‌زودی مسیر حضور خود را در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی آغاز خواهد کرد.

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