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«نبرد با خرچنگ» انیمیشن تابستانی سینماها شد

«نبرد با خرچنگ» انیمیشن تابستانی سینماها شد
کد خبر : 1816377
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انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» به کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از ۳۱ تیر روی پرده‌ی سینماهای سراسر کشور‌ می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیرماه‌ اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌کند.

بدین ترتیب و در آستانه‌ی اکران از پوستر و لوگوی این اثر که طراحی آنها به ترتیب برعهده سیروان مهدوی و عرفان بهمنی بوده است، رونمایی شد.

در خلاصه داستان انیمیشن سینمایی «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

مهوش افشاری مدیر دوبلاژ این اثر کودکانه است و تورج نصر، ابراهیم شفیعی مهیار، جواد پزشکیان، شوکت حجت، مژگان عظیمی، سعید شیخ‌زاده، مهسا عرفانی، لادن سلطان‌پناه، ارسلان جولایی، شهراد بانکی، باران بهرامی، نسرین کوچک‌خانی و مازیار محمدی‌نژاد صداپیشگان آن هستند.

«نبرد با خرچنگ» که با سرمایه‌گذاری گروه صنعتی عالیفرد تولید شده و محصول زاگرس فیلم است، اولین فیلم کودک تابستان امسال سینماهاست که با رونق و احیای دوباره گیشه سینما توسط پخش بهمن سبز به سینما می‌آید.

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