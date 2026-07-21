«اسکن» در اسپانیا

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «اسکن» به کارگردانی علی رضاپور و تهیه‌کنندگی ثمین آقاپور، به بخش کوتاه هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم عدم خشونت فعال FICNOVA در کشور اسپانیا، راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم عدم خشونت فعال FICNOVA، فضایی مشترک را برای تبادل تجربیات رد هرگونه خشونت (فیزیکی، اقتصادی، نژادی، جنسی، مذهبی، روانی و اخلاقی)، در جهان را فراهم و از آثاری با این مضمون، برای تقویت این نگرش متحول‌کننده، حمایت می‌کند.

هشتمین دوره این رویداد، ۲ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (10 تا 18 مهرماه 1405) در اسپانیا برگزار خواهد شد.

این اثر پیش از این، موفق به حضور در نهمین جشنواره بین المللی فیلم کیتو اکوادور آمریکای جنوبی، پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم HECare کانادا، پنجمین دوره جشنواره Endimaris Sitges اسپانیا و دومین دوره جشنواره کاتماندو نپال نیز، شده است.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «اسکن» آمده است: «مینی بوسی با تعدادی از مردم افغانستان، از شهری به شهر دیگر، در حال گذر است که ناگهان با ایست بازرسی، مواجه می‌شود...»

ماهک میرزایی، محمدحسین بربری، مریم بهمن‌پور، رویا حسینی، محمد حسینی و نازنین زهرا سلطانی در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر بر عهده سولماز اعتماد است.

عوامل اصلی فیلم کوتاه «اسکن» عبارتند از:

کارگردان: علی رضاپور، نویسنده: محمود پوینده، تهیه‌کننده: ثمین آقاپور، مشاور هنری کارگردان و مدیر فیلم‌برداری: مرتضی حکاکیان، مشاور پروژه: محمد رضاپور، مجری طرح و جانشین تهیه‌کننده: محمود پوینده، تدوین: سیاوش کردجان، مدیر صدابرداری: سید وحید رضویان، طراحی و‌ ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، طراح گریم: مهرنوش سلیمی، طراح صحنه و لباس: شهرزاد خواست خدایی، اتانولاژ: هانی سلمانی، سرپرست گروه کارگردانی و ‌برنامه‌ریزی: محمدرضا نوری، دستیار اول کارگردان: سروش امتیاز، برنامه‌ریز: ساناز مجیدزاده، منشی صحنه: مهتاب حبیبی، مدیر تولید: محمد اسدی، طراح پوستر و تیتراژ: محمدامین نوروزی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، عکاس: سام مقیمی و روابط‌عمومی: علی کشاورز.

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