«مصطفی بوعذار» دبیر هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی شد

به گزارش ایلنا، در حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به سوابق، تجربیات ارزنده و اجرای موفق دوره‌های پیشین این سوگواره آمده است: با توجه به توانمندی‌های اجرایی و نقش مؤثر مصطفی بوعذار در برگزاری دوره‌های گذشته، وی به عنوان دبیر هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی منصوب می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، گروه‌های نمایشی و تعامل با دستگاه‌های فرهنگی، مقدمات برگزاری باشکوه این رویداد ارزشمند را فراهم کند.

هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تبیین پیام نهضت سیدالشهدا (ع)، حمایت از تولید آثار فاخر نمایشی با محوریت اربعین حسینی و تقویت هنرهای آیینی و مذهبی، به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد.

مصطفی بوعذار پیش از این نیز دبیری دوره‌های گذشته این سوگواره ملی را بر عهده داشته و با برنامه‌ریزی منسجم، تعامل با هنرمندان سراسر کشور و جلب مشارکت نهادهای فرهنگی، نقش مهمی در ارتقای سطح کیفی و جایگاه این رویداد در تقویم هنرهای نمایشی دینی کشور ایفا کرده است.

بر اساس این گزارش، دبیر هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با تشکیل شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های تخصصی، فرآیند برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی و هنری را آغاز خواهد کرد تا همزمان با ایام اربعین حسینی، شاهد برگزاری یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنرهای نمایشی دینی کشور در خوزستان باشیم.

مصطفی بوعذار، پژوهشگر هنرهای دینی، طراح و ایده‌پرداز سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی از نخستین دوره برگزاری این رویداد است و طی سال‌های گذشته دبیری دوره‌های برگزارشده این سوگواره را نیز بر عهده داشته است. این رویداد ملی از سال ۱۳۹۷ با حضور هنرمندان برتر تئاتر دینی، نمایش‌های میدانی و تعزیه از سراسر کشور در استان خوزستان آغاز به کار کرد و به تدریج به یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنرهای نمایشی آیینی و مذهبی کشور تبدیل شد.

این سوگواره در یک دوره به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا برگزار نشد و در یک دوره دیگر نیز به دلیل عدم همراهی مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان امکان برگزاری آن فراهم نشد. با این حال، با انتصاب مجدد مصطفی بوعذار به عنوان دبیر هفتمین دوره، مقدمات برگزاری باشکوه این رویداد ملی و ارزشی با مشارکت هنرمندان، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.