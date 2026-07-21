به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سلمان خورشید وزیر اسبق امورخارجه و وزیر پیشین دادگستری دولت هند که با دعوت رایزنی فرهنگی کشورمان در دهلی‌نو برای شرکت در آیین بدرقه تاریخی رهبر شهید به ایران سفر کرده بود، با بیان اینکه من برای معرفی، خودم را دوست ایران می‌نامم و ایران را تحسین می‌کنم، اظهار کرد: به ایران آمده‌ام تا احترام خود را به مناسبت شهادت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) ابراز کنم و در این لحظه اندوه، با مردم ایران همدردی و همبستگی داشته باشم.

یافتن شخصیتی مثل آیت‌الله خامنه‌ای بسیار دشوار است

خورشید در پاسخ به پرسشی درباره شخصیت آقای شهید ایران، ایشان را رهبری کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: بسیار به ندرت می‌توان رهبری یافت که معنویت را با سیاست عملی در هم آمیخته باشد؛ ایشان توانستند سیاست را به جایگاهی فراتر از آنچه امروز در جهان شاهد آن هستیم ارتقا دهند.

وی با بیان اینکه یافتن شخصیتی که تا این اندازه نسبت به مردم خود، آرمان‌های کشورش و حتی بشریت متعهد باشد، بسیار دشوار است، اظهار داشت: ایشان تا آخرین لحظه عمر از باورهای خود عقب‌نشینی نکردند و حاضر بودند جان خود را در راه آرمان‌هایشان فدا کنند. به همین دلیل یافتن شخصیتی هم‌تراز با ایشان بسیار دشوار است.

وزیر امورخارجه اسبق هند در پاسخ به سؤالی درباره محبوبیت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در میان پیروان ادیان مختلف اظهار کرد: اساس همه ادیان توحید یک هدف بزرگ بوده و آن سپردن روح و جان به خداوند متعال تعریف می‌شود؛ نام خدا در ادیان مختلف متفاوت است، اما مسیر همه ادیان به یک مقصد واحد ختم می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای (ره) توانسته بودند روح مشترک ادیان را درک و میان آنها پیوند برقرار کنند و همین ویژگی از مهم‌ترین دلایل عظمت ایشان است.

رئیس دپارتمان امور خارجی حزب کنگره ملی هند، با بیان اینکه ایشان تنها متعلق به یک کشور یا یک دین نبودند، بلکه به تمام بشریت تعلق داشتند و زندگی خود را وقف خدمت به بشریت کردند، احترام و ارادت ویژه‌ مردم هند نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای (ره) گفته و تصریح کرد: ما با احساس قدردانی و احترام فراوان نسبت به ایشان به ایران آمده‌ایم تا همبستگی مردم هند و دیگر انسان‌های آزاده جهان را با ملت ایران اعلام کنیم.

مردم هند تحسین بی‌قید و شرط نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای دارند

وی درباره تفاوت مواضع مردم و دولت هند نیز تصریح کرد: باید میان احساسات مردم و مواضع دولت تفاوت قائل شد. دولت‌ها ناچارند ملاحظات سیاسی، روابط بین‌المللی و توافقات خود با دیگر کشورها را در نظر بگیرند، اما مردم چنین محدودیت‌هایی ندارند و احساسات خود را صادقانه بیان می‌کنند.

این سیاستمدار هندی افزود: من به عنوان یکی از رهبران حزب مخالف، نماینده مردم هستم و مجبور نیستم تحت تأثیر ملاحظات دیپلماتیک قرار بگیرم. آنچه در نهایت اهمیت دارد، احساس واقعی مردم است و مردم هند احترام و تحسین بی‌قید و شرطی نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای دارند. من نیز با همین روحیه به ایران آمده‌ام.

خورشید در ادامه، درباره کمک‌های مردمی به ایران گفت: هنگامی که دوستی دچار اندوه و مصیبت می‌شود، انسان یا برای او دعا می‌کند، یا با او همدردی می‌کند و یا هر آنچه در توان دارد تقدیم می‌کند. اقدام مردمی که با وجود مشکلات مالی، بخشی از دارایی اندک خود را برای حمایت از ایران اهدا کردند، نشانه روح بزرگ و همبستگی عمیق آنان است.

خامنه‌ای بزرگ منادی وحدت بود

وزیر امور خارجه اسبق هند تأکید کرد: همان‌گونه که بزرگ خانواده همه اعضا را برای حل مشکلات گرد هم می‌آورد، آیت‌الله خامنه‌ای (ره) نیز همگان را به همزیستی، وحدت و حل مشترک مشکلات دعوت می‌کردند. این همان پیامی است که باید نه تنها در هند، بلکه در سراسر جهان تکرار و ترویج شود.

وی در پایان، پیام آیت‌الله خامنه‌ای (ره) را پیامی جهانی دانست و اظهار کرد: ایشان تنها برای اسلام یا ایران پیام نداشتند، بلکه پیامشان خطاب به همه بشریت بود. امروز جهان با اختلاف‌ها، جنگ‌ها، رنج‌ها و بحران‌های فراوان روبه‌روست و بیش از هر زمان دیگری به شخصیت‌هایی نیاز دارد که متعلق به همه انسان‌ها باشند، نه صرفاً یک ملت یا یک گروه.