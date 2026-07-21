به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در ادامه سلسله نشست‌های علمی-گفتمانی «رویداد بیان» (بستر یکپارچه اندیشه نخبگان ایرانی)، پنجمین نشست تخصصی با عنوان «نظام پایدار ارتباط با ایرانیان خارج از کشور در شرایط رقابت روایت‌ها و تحولات اخیر» برگزار خواهد شد.

این نشست که با هدف تبیین راهکارهای نوین تعامل با ایرانیان مقیم جهان برگزار می‌شود، محورهای اصلی خود را بر سه محور استراتژیک «زیست‌بوم رسانه‌ای و روایت‌سازی هوشمند برای ایرانیان خارج از کشور در شرایط بحران»، «طراحی معماری نوین برای تعامل پایدار و هوشمند میان ایران و ایرانیان مقیم در جهان» و «واکاوی ظرفیت‌ها و نقش چهره‌های شاخص ایرانی خارج از کشور در شکل‌دهی به تصویر کلان ایران» متمرکز است.

در این رویداد، چهره‌هایی چون حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران، عبدالله گنجی روزنامه‌نگار و فعال رسانه و همچنین، مهدی زارع بی‌عیب رایزن فرهنگی ایران در تایلند و مجتبی نوروزی رایزن فرهنگی ایران در سوئد به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

این نشست تخصصی، ۳۱ تیرماه به میزبانی مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه شاهد رأس ساعت ۱۴:۳۰ به‌صورت ترکیبی (حضوری و برخط) برگزار خواهد شد.