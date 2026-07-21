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گفتگوهای موزه‌محور با تمرکز بر روابط ایران و ترکیه برگزار می‌شود

گفتگوهای موزه‌محور با تمرکز بر روابط ایران و ترکیه برگزار می‌شود
کد خبر : 1816354
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دبیرخانه مرکزی گفت‌وگوهای فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نشست «گفتگوهای موزه‌محور: دیپلماسی موزه در روابط فرهنگی ایران و ترکیه» را برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به همت دبیرخانه مرکزی گفت‌وگوهای فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و همکاری موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن نشست علمی با عنوان «گفتگوهای فرهنگی موزه‌محور: دیپلماسی موزه در روابط فرهنگی ایران و ترکیه» روز سه‌شنبه (۳۰ تیر ماه) برگزار خواهد شد.

این برنامه که ساعت 15 به وقت تهران، به صورت مجازی برگزار می‌شود بهرام کیان وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ ایران در استانبول، سید اسدالله اطهری رئیس انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا و مدیر گروه ترکیه مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، محرم خیر مدیر موزه آثار ترکی و اسلامی استانبول، غلامعلی پاشازاده عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تبریز، فاطمه اصل صریرائی رئیس موزه آذربایجان تبریز و ابراهیم بابایی مسئول دبیرخانه گفت و گوهای فرهنگی ایران و ترکیه در دانشگاه تبریز، در کنار چهره‌هایی از کشور ترکیه همچون محمود ارول قلیچ، مدیرکل مرکز پژوهش‌های تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ایرسیکا) و سلما کایا کارشناس‌ارشد نسخ خطی موزه آثار ترکی و اسلامی استانبول به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

علاقه‌مندان در روز و ساعت اعلام شده می‌توانند از طریق پیوند زیر برای حضور در نشست اقدام نمایند:

https://www.skyroom.online/ch/khanahouse/kohan

 

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