آیین پذیرایی از زوار اربعین در شهرستان صحنه در فهرست رویدادهای گردشگری ثبت شد

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: ثبت رویداد آیین پذیرایی از زوار در شهرستان صحنه در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، گامی مهم در جهت حفظ و ترویج این سنت ارزشمند و تقویت ظرفیت‌های گردشگری مذهبی در استان است.

او ادامه داد: این آیین نه تنها یک اقدام خدماتی، بلکه نمادی از وحدت و همبستگی مردم منطقه در تکریم زائران اباعبدالله الحسین(ع) محسوب می‌شود.

روش در ادامه با اشاره به نقش مواکب مردمی در این میزبانی گفت: همه ساله شاهد هستیم که با فرارسیدن ایام اربعین، مردم شهرستان صحنه با برپایی مواکب، ایستگاه‌های صلواتی و فراهم کردن امکانات اسکان، خالصانه به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند، این مدل از میزبانی مردمی که به صورت خودجوش و سنتی انجام می‌شود، به یکی از شاخص‌های مهم فرهنگی این منطقه تبدیل شده است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه برای توسعه گردشگری مذهبی تصریح کرد: ثبت این رویداد در سطح ملی به ما کمک می‌کند تا با نگاهی تخصصی‌تر به زیرساخت‌های گردشگری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، ضمن تسهیل خدمات‌رسانی به زائران، ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان صحنه را بیش از پیش به کشور معرفی کنیم.