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فراخوان گردآوری آثار ادبی درباره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب

فراخوان گردآوری آثار ادبی درباره شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب
کد خبر : 1816311
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وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آثار ادبی مرتبط با شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب را گردآوری و در قالب کتاب منتشر می‌کند.

به گزارش ایلنا، شورای فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف گرامیداشت یاد و تکریم جایگاه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، در نظر دارد آثار مکتوب ادبی خلق‌شده در سوگ این واقعه را گردآوری، تدوین و در قالب یک کتاب منتشر کند. 

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های شعر کلاسیک، شعر محاوره، شعر نو، داستان کوتاه، جستار و دل‌نوشته ادبی، حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ به‌صورت فایل Word به نشانی رایانامه minaab.ketab@gmail.com ارسال کنند. 

شرکت‌کنندگان باید در فایل ارسالی، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و شهر محل سکونت را درج کنند. 

شماره تلفن دبیرخانه این پویش فرهنگی برای کسب اطلاعات بیشتر 88866142-021 اعلام شده است.

انتهای پیام/
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