مدیرکل میراثفرهنگی مازندران
احیای بافت تاریخی ساری در دستور کار مشترک شهرداری و میراثفرهنگی قرار گرفت
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران اعلام کرد: اجرای تفاهمنامه سهجانبه میان ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداری ساری و مجموعه مرتبط برای احیای بافت تاریخی شهر، با پیگیری تأمین اعتبارات و هماهنگیهای مالی وارد مرحله جدیدی شده و تلاش میشود روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین ایزدی ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دیدار با شهردار ساری، اظهار کرد: در این نشست موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها، اجرای تفاهمنامه منعقد شده میان ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداری ساری و مجموعه مرتبط برای احیای بافت تاریخی شهر بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، افزود: این طرح محدودهای از ابتدای چهارراه آبانبار شهرآشوب تا خانه کلبادی و آبانبار را در بر میگیرد و هدف آن احیا و بازآفرینی بافت کهن ساری است.
او ادامه داد: در این نشست، موضوع تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای تفاهمنامه نیز مطرح شد و درباره اختصاص منابع مالی و نحوه پیشبرد پروژه گفتوگوهای لازم انجام شد.
ایزدی همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مسئول قراردادها و ذیحساب شهرداری ساری، تصریح کرد: در این جلسه مسائل مرتبط با قراردادها و روند اجرایی تفاهمنامه بررسی شد تا موانع موجود برطرف و زمینه تسریع در اجرای طرح فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این طرح از محدوده امامزاده یحیی آغاز شده و اکنون در مسیر سیزدهپیچ در حال اجراست و تا انتهای این محدوده ادامه خواهد یافت.
ایزدی ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، گامهای مؤثری در تسریع روند اجرای تفاهمنامه و احیای بافت تاریخی ساری برداشته شود.