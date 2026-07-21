مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: این طرح محدوده‌ای از ابتدای چهارراه آب‌انبار شهرآشوب تا خانه کلبادی و آب‌انبار را در بر می‌گیرد و هدف آن احیا و بازآفرینی بافت کهن ساری است.

او ادامه داد: در این نشست، موضوع تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای تفاهم‌نامه نیز مطرح شد و درباره اختصاص منابع مالی و نحوه پیشبرد پروژه گفت‌وگوهای لازم انجام شد.

ایزدی همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مسئول قراردادها و ذی‌حساب شهرداری ساری، تصریح کرد: در این جلسه مسائل مرتبط با قراردادها و روند اجرایی تفاهم‌نامه بررسی شد تا موانع موجود برطرف و زمینه تسریع در اجرای طرح فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این طرح از محدوده امامزاده یحیی آغاز شده و اکنون در مسیر سیزده‌پیچ در حال اجراست و تا انتهای این محدوده ادامه خواهد یافت.

ایزدی ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری در تسریع روند اجرای تفاهم‌نامه و احیای بافت تاریخی ساری برداشته شود.