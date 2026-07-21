خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران

احیای بافت تاریخی ساری در دستور کار مشترک شهرداری و میراث‌فرهنگی قرار گرفت

احیای بافت تاریخی ساری در دستور کار مشترک شهرداری و میراث‌فرهنگی قرار گرفت
کد خبر : 1816309
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران اعلام کرد: اجرای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری ساری و مجموعه مرتبط برای احیای بافت تاریخی شهر، با پیگیری تأمین اعتبارات و هماهنگی‌های مالی وارد مرحله جدیدی شده و تلاش می‌شود روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری ادامه یابد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین ایزدی ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دیدار با شهردار ساری، اظهار کرد: در این نشست موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجرای تفاهم‌نامه منعقد شده میان اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری ساری و مجموعه مرتبط برای احیای بافت تاریخی شهر بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: این طرح محدوده‌ای از ابتدای چهارراه آب‌انبار شهرآشوب تا خانه کلبادی و آب‌انبار را در بر می‌گیرد و هدف آن احیا و بازآفرینی بافت کهن ساری است.

او ادامه داد: در این نشست، موضوع تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای تفاهم‌نامه نیز مطرح شد و درباره اختصاص منابع مالی و نحوه پیشبرد پروژه گفت‌وگوهای لازم انجام شد.

ایزدی همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مسئول قراردادها و ذی‌حساب شهرداری ساری، تصریح کرد: در این جلسه مسائل مرتبط با قراردادها و روند اجرایی تفاهم‌نامه بررسی شد تا موانع موجود برطرف و زمینه تسریع در اجرای طرح فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این طرح از محدوده امامزاده یحیی آغاز شده و اکنون در مسیر سیزده‌پیچ در حال اجراست و تا انتهای این محدوده ادامه خواهد یافت.

ایزدی ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری در تسریع روند اجرای تفاهم‌نامه و احیای بافت تاریخی ساری برداشته شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل