آیین سوگواری و زیارت اربعین حسینی کرمانشاه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه در ادامه با تأکید بر مهمان‌نوازی و میزبانی بی‌دریغ مردم کرمانشاه در ایام اربعین تصریح کرد: میزبانی مردم کرمانشاه از زائران اباعبدالله (ع)، فراتر از یک وظیفه اجتماعی، ریشه در باورهای قلبی و میراث کهن این دیار دارد.

او افزود: این پیوند عمیق، ترکیبی از شور حسینی و فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی است که استان ما را به یکی از شاخص‌ترین قطب‌های خدمت‌رسانی به زائران تبدیل کرده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به غنای سوگواری‌های بومی این استان اشاره کرد و افزود: تنوع آیین‌های مذهبی در کرمانشاه، از اجرای باشکوه تعزیه در روستاهای استان که پیش‌تر به ثبت ملی رسیده‌اند تا آیین‌های سنتی و دیرینه‌ی برگزاری سوگواری در تکایای تاریخی، همگی حکایت از عمق ارادت مردم این دیار به ساحت قدسی سیدالشهدا (ع) دارد.

او تصریح کرد: این تکایا و آیین‌های سوگواری، شناسنامه فرهنگی ما هستند. ثبت این رویداد در فهرست گردشگری، فرصتی مغتنم برای پژوهشگران، گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورایی فراهم می‌کند تا ضمن تجربه سفری معنوی، با لایه‌های پنهان هنر، معماری مذهبی و آداب‌ورسوم دیرینه مردمان غرب ایران آشنا شوند.

اعظمی در پایان ضمن ابراز امیدواری برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری مذهبی در استان افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه در تلاش است با حفاظت از این میراث ناملموس و ساماندهی رویدادهای آیینی، نقش کرمانشاه را در نقشه گردشگری مذهبی کشور تثبیت و تقویت کند.