بررسی پروندههای ثبت جهانی در بوسان آغاز شد/ ۳۰ اثر جدید در انتظار تصمیم کمیته میراثجهانی یونسکو
فرآیند بررسی پروندههای نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، همزمان با برگزاری چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی در شهر بوسان کرهجنوبی آغاز شد؛ نشستی که طی آن نمایندگان ۲۱ کشور عضو کمیته درباره ثبت ۳۰ اثر جدید، وضعیت حفاظت از ۱۴۷ اثر ثبتشده و راهکارهای صیانت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان تصمیمگیری خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز میراثجهانی یونسکو، چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی از ۱۹ تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ در شهر بوسان، جمهوری کره، در حال برگزاری است و از امروز بررسی رسمی پروندههای نامزد ثبت در فهرست میراثجهانی در دستور کار اعضای کمیته قرار گرفته است. این نخستین بار است که کرهجنوبی میزبان مهمترین رویداد سالانه میراث جهانی یونسکو میشود.
کمیته میراث جهانی که متشکل از نمایندگان ۲۱ کشور عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان است، در این دوره ۳۰ پرونده جدید را برای ثبت در فهرست میراث جهانی بررسی خواهد کرد. همچنین پیشنهادهای مربوط به سه اثر ثبتشده و گزارش وضعیت حفاظتی ۱۴۷ اثر موجود در فهرست میراث جهانی نیز در دستور کار قرار دارد.
بر اساس برنامه رسمی اجلاس، از ۲۱ تا ۲۴ ژوئیه وضعیت حفاظت از آثار ثبتشده، بهویژه محوطههایی که با تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی، توسعه شهری، درگیریهای مسلحانه و مخاطرات طبیعی مواجه هستند، بررسی میشود. سپس از ۲۴ تا ۲۷ ژوئیه اعضای کمیته پروندههای جدید نامزد ثبت را ارزیابی و درباره ثبت، تعویق یا ارجاع آنها تصمیمگیری خواهند کرد.
یونسکو اعلام کرده است که تاکنون یکهزار و ۲۴۸ اثر از ۱۷۰ کشور در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیدهاند. این فهرست شامل میراثفرهنگی، طبیعی و مختلط با «ارزش برجسته جهانی» است و هدف آن حفاظت، مدیریت پایدار و انتقال این میراث به نسلهای آینده است.
در این دوره، شماری از پروندههای شاخص از آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین در انتظار رأی اعضای کمیته هستند. از جمله پروندههای مورد توجه، کوه اسطورهای المپ در یونان، مجموعههای تاریخی آسوکا–فوجیوارا در ژاپن و چندین محوطه فرهنگی و طبیعی دیگر است که در صورت کسب رأی مثبت، به فهرست میراث جهانی یونسکو خواهند پیوست.
تصمیمهای این اجلاس، علاوه بر تعیین آثار جدید ثبت جهانی، نقش مهمی در جهتدهی به سیاستهای بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، تخصیص کمکهای فنی و مالی و تقویت همکاریهای جهانی برای صیانت از میراث مشترک بشریت خواهد داشت.