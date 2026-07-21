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بزرگداشت مجید قناد برگزار می‌شود

بزرگداشت مجید قناد برگزار می‌شود
کد خبر : 1816291
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آیین بزرگداشت مجید قناد، نمایشنامه‌خوانی «فرات تشنه است»، اعلام جزئیات اجرای نمایش «ملکه زیبای لی نین» در تئاترشهر، «دنیای خیال‌انگیز من»، ۱۳ اثر در ۱۰ نقطه مسیر پیاده‌روی اربعین و تمدید «مشق ناتمام» از خبرهای امروز حوزه هنرهای نمایشی هستند.

به گزارش ایلنا، از روابط‌عمومی خانه تئاتر، آیین بزرگداشت مجید قناد هنرمند پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان، شنبه (سوم مردادماه) ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد جوانمرد عمارت خانه تئاتر برگزار خواهد شد.

در این مراسم، جمعی از هنرمندان و اعضای کانون تئاتر کودک و نوجوان حضور خواهند داشت و از سال‌ها فعالیت مستمر و تلاش‌های ارزشمند مجید قناد در عرصه فرهنگ و هنر، به‌ ویژه تئاتر کودک و نوجوان، تجلیل خواهد شد.

همچنین در بخش ویژه این آیین، نشان خانه تئاتر به پاس یک عمر فعالیت هنری و نقش موثر مجید قناد در رشد و اعتلای هنرهای نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان، به این هنرمند پیشکسوت اهدا می‌شود.

این آیین به همت کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و با حمایت و همراهی مجموعه دندان‌پزشکی مارون برگزار خواهد شد.

عمارت خانه تئاتر در خیابان سمیه، روبه‌روی حوزه هنری، پلاک ۲۶۰ واقع شده است.

 

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