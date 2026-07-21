بزرگداشت مجید قناد برگزار میشود
آیین بزرگداشت مجید قناد، نمایشنامهخوانی «فرات تشنه است»، اعلام جزئیات اجرای نمایش «ملکه زیبای لی نین» در تئاترشهر، «دنیای خیالانگیز من»، ۱۳ اثر در ۱۰ نقطه مسیر پیادهروی اربعین و تمدید «مشق ناتمام» از خبرهای امروز حوزه هنرهای نمایشی هستند.
به گزارش ایلنا، از روابطعمومی خانه تئاتر، آیین بزرگداشت مجید قناد هنرمند پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان، شنبه (سوم مردادماه) ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد جوانمرد عمارت خانه تئاتر برگزار خواهد شد.
در این مراسم، جمعی از هنرمندان و اعضای کانون تئاتر کودک و نوجوان حضور خواهند داشت و از سالها فعالیت مستمر و تلاشهای ارزشمند مجید قناد در عرصه فرهنگ و هنر، به ویژه تئاتر کودک و نوجوان، تجلیل خواهد شد.
همچنین در بخش ویژه این آیین، نشان خانه تئاتر به پاس یک عمر فعالیت هنری و نقش موثر مجید قناد در رشد و اعتلای هنرهای نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان، به این هنرمند پیشکسوت اهدا میشود.
این آیین به همت کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر و با حمایت و همراهی مجموعه دندانپزشکی مارون برگزار خواهد شد.
عمارت خانه تئاتر در خیابان سمیه، روبهروی حوزه هنری، پلاک ۲۶۰ واقع شده است.